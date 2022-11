L’andamento della Borsa di Milano

Il petrolio si schianta portandosi dietro le borse mondiali. Milano (meno 1,35%) indossa la maglia nera in Europa. Francoforte perde lo 03% e Parigi lo 0,1%, Madrid è addirittura in crescita dello 0,7%. Giù Wall Street. Il dollaro scende sotto la parità con l’euro ma a dare il segno della giornata è la discesa del petrolio. Brent (Europa) e Wti (Usa) estendono il calo del -5,4%, sui minimi da due mesi. L’Arabia Saudita prevede un aumento della produzione giornaliera dell’Opec+ fino a 500.000 barili al giorno.

Il petrolio era già in calo a causa delle preoccupazioni sollevate dai casi di Covid in Cina. A pesare anche le ultime stime dell’Osce sul pil dell’area euro che continua a procedere con il freno tirato: nel terzo trimestre la crescita è stata dello 0,4% dopo +0,5% nel precedente. L’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, che riunisce i 38 Paesi industrializzati, ha sottolineato che il tasso di crescita dell’area è rimasto debole negli ultimi tre trimestri.