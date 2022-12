Prove di rimbalzo a Piazza Affari, ma la vera occasione da cogliere sono i Btp

I rendimenti dei Btp sono schizzati al 4,45%

Apertura in rialzo visto il calo del prezzo del gas verso i livelli precedenti alla guerra. Ma a questo punto la vera occasione diventano i Btp che offrono rendimenti al 4,45%. Probabilmente si tratta di livelli che non rivedremo tanto presto considerando che l’inflazione potrebbe cominciare a scendere. Diffuse debolezze in Asia. Nikkei -0,9%, il bilancio settimanale è -4,6%, ma se lo si esprime in euro, è -2%. Hong Kong -0,7%, Shanghai e Shenzen -0,3%. Bloomberg riporta che a breve saranno rivisti i termini della quarantena per i viaggiatori in arrivo in Cina. Il periodo da passare in isolamento dovrebbe essere ridotto

TITOLI CALDISSIMI

CIVITANAVI: lancia un profit warning sui conti del 2022,. Vendere

LEONARDO: nuova commessa da 690 mln di euro con il Canada negli elicotteri. Notizia positiva per il titolo

SOTTO LA LENTE

Banco Bpm: stamattina ha annunciato che il partner assicurativo è Credit Agricole.

Bper: ha prolungato gli accordi di bancassurance con il gruppo Unipol

Enel: il governo sta per varare il decreto per consentire a Sace di erogare la garanzia sul finanziamento di 12 miliardi.

Fincantieri: realizzerà una nave idro-oceanografica destinata all’Istituto Idrografico della Marina, con consegna prevista nel 2026. Il contratto vale circa 280 milioni di euro.

Juventus: la procura federale ha riaperto l’inchiesta sulle plusvalenze. Aperta un’indagine disciplinare, basata sui nuovi atti inviati dalla procura di Torino, che riguardano la Juventus e altre squadre non specificate.

Nexi: offre 370 milioni di euro per le attività nei pagamenti digitali messe all’asta da Banco Sabadell.Il premier Meloni ha annunciato in un’intervista che obiettivo del governo è quello di un accordo per l’azzeramento delle commissioni sui pagamenti elettronici al di sotto di una certa soglia

Snam: il Tar del Lazio ha respinto la sospensione dei lavori del rigassificatore di Piombino chiesta dal Comune

Terna: secondo step per la cessione di Difebal, titolare di una linea elettrica in Uruguay di complessivi 214 km, per 27 milioni di euro.

Tim: tra Natale e Capodanno, probabilmente il 29 dicembre, un nuovo incontro tra Ccp e Vivendi che si spera risolutivo.

ANALISI DELLA TENDENZA

FtseMib . (23.824) – La situazione resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve è possibile un miglioramento verso l’alto della curva che incontra il primo ostacolo a 24.055,7. Supporto visto a quota 23.627,2. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 24.484,1.

PREVISIONI

Michael Grady, Head of investment strategy and Chief economist di Aviva Investors, ricorda che i mercati globali hanno subito una flessione congiunta nel 2022 provocato dall’aumento dei tassi. Il colpo è stato avvertito sia dai mercati sviluppati che da quelli emergenti. Il drammatico cambiamento delle correlazioni tra gli asset è stato accompagnato da un significativo aumento della volatilità.In particolare l’obbligazionario, ma anche cambi e azioni. In prospettiva, preferiamo una posizione complessivamente neutrale sulle azioni. Le Borse si sono deprezzate per tutto il 2022, riflettendo il rialzo dei tassi reali. Ci aspettiamo nei prossimi trimestri revisioni al ribasso degli utili. Sull’obbligazionario preferiamo titoli a breve in quanto i rischi di inflazione al rialzo superano i rischi ribassisti di recessione. Tuttavia, è probabile che il picco dei tassi di riferimento si stia avvicinando, richiedendo un approccio più agile.

L’ANGOLO DEGLI ANALISTI: PROMOSSI

NESSUNO

L’ANGOLO DEGLI ANALISTI:BOCCIATI

NESSUNO

L’ANGOLO DEGLI ANALISTI: CONFERME

ANTARES: Equita Sim conferma il TP di 9,3 €, dopo la notizia che il nuovo business plan verrà presentato ad inizio 2023.

FIERA MILANO: Equita Sim conferma rating HOLD, con TP di 3,8 euro, dopo che l’azienda ha annunciato di aver siglato due importanti accordi di partnership con Netcomm, digital hub italiano punto di riferimento in materia di e-commerce e retail digitale, e con AnotheReality, realtà che si occupa di mondi immersivi declinando le nuove tecnologie in progetti creativi e innovativi. Le partnership, spiegano gli esperti, hanno l’obiettivo di sviluppare una nuova piattaforma di eventi finalizzati a supportare il processo di trasformazione digitale delle aziende e ad approfondire il sempre più attuale tema del metaverso.

LEONARDO: Akros conferma il TP di 15 € giudica positivamente per l’azienda sia l’accordo per il prepensionamento di circa 400 risorse sia l’esercizio da parte dell’Austria dell’opzione per l’acquisto di 18 elicotteri AW169 addizionali.

SAIPEM: Equita Sim conferma rating HOLD. Gli esperti si focalizzano sulle indicazioni di stampa secondo le quali, dopo il via libera dato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, RFI è pronta a pubblicare i bandi di gara dal valore complessivo di 4,5 mld relativi allo sviluppo della rete ad alta velocità tra Salerno e Reggio Calabria e tra Palermo e Catania. In particolare, i due bandi riguarderanno: il primo lotto della Salerno-Reggio Calabria per un valore di 2,7 mld e l’ultimo lotto della Catania-Palermo per un valore di 1,8 mld. Riteniamo che i contratti possano riguardare anche Saipem storicamente operativa in queste attività in Italia” commentano gli analisti.

WEBUILD: Akros conferma rating Neutral e TP di 2,2 € dopo che l’azienda, parte del consorzio Parklife Metro, ha siglato il contratto per il progetto Sydney Metro – Western Sydney Airport Metro Line, la linea metropolitana che collegherà il nuovo Western Sydney International Airport con Sydney. La quota Webuild è pari a circa 3,83 miliardi di dollari australiani (in €, circa 2,4 miliardi).

PILLOLE DALL’ESTERO

BHP GROUP PUNTA SU RAME E NICHEL: ha presentato un’offerta vincolante per l’acquisizione del produttore di rame australiano OZ Minerals per 9,6 miliardi di dollari australiani, pari a 6,4 miliardi di $ Usa. Il mese scorso il consiglio di amministrazione di OZ aveva accettato l’offerta di BHP e l’aveva raccomandata agli azionisti. Con questa operazione BHP si allontana ulteriormente dai combustibili fossili. Il rame e il nichel sono parti integranti delle infrastrutture per l’energia pulita. In particolare auto elettriche ed energie rinnovabili.

JOHNSON & JOHNSON COMOMPRA ABIOMED: ha completato l’acquisizione di Abiomed, ampliando così il portafoglio MedTech con soluzioni leader a livello mondiale per il recupero cardiaco. L’operazione, annunciata lo scorso 1° novembre, ha previsto un pagamento anticipato da 380 dollari per azione in contanti, per un enterprise value di circa 16,6 miliardi

MASTODON CRESCE CON LA CRISI TWITTER: il social network che si sta ponendo come alternativa a TWITTER dopo l’acquisizione da parte di Elon Musk, ha superato i 2,5 milioni di utenti attivi al mese. L’aggiornamento – scrive Ansa – è arrivato dall’A.D e fondatore del social, Eugen Rochko, attraverso un post sul blog ufficiale della piattaforma. Tra i nuovi account, giornalisti, scrittori, attori, politici e molte organizzazioni, tra cui colossi del web come Google, che sulla rete ha portato il team GoogleSearchLiaison, che si occupa di condividere le novità tecniche riguardanti il motore di ricerca. Tra ottobre e novembre, il numero di utenti attivi al mese su Mastodon è aumentato da circa 300.000 a oltre 2,5 milioni.

MICROSOFT MULTATA IN FRANCIA: il garante della privacy francese ha sanzionato Microsoft con una multa da 60 milioni di euro per la modalità di rifiuto non esplicita dei cookies su Bing, il motore di ricerca proprietario di Microsoft.

NETFLIX NUOVO STUDIO: punta 900 milioni di dollari per costruire nuovi studi di produzione in una ex base dello U.S. Army in New Jersey. Intanto si sta avvicinando alla fine dell’era della condivisione delle password, portando gli utenti a pagare per i singoli account

TESLA SEMPRE PIU’ SCONTATE: ha raddoppiato a 7.500 dollari gli sconti offerti sulle Model 3 e le Model Y consegnate entro questo mese negli Stati Uniti, in una mossa interpretata come un ulteriore segnale di difficoltà della domanda, Elon Musk ha detto che non ha intenzione di vendere azioni per un bel po’ di tempo, prima ha parlato di un anno, poi si è corretto ed ha precisato che gli anni saranno due.

VOLKSWAGEN RALLENTA LA PRODUZIONE: prevede di ridurre il numero di turni nella fabbrica di Wolfsburg a gennaio. Indiscrezioni sulle interruzioni della produzione sono state riportate per la prima volta dalla rivista Business Insider, che ha citato comunicazioni interne tra i dipendenti. Tra le motivazioni dei fermi ci sarebbero la pandemia Covid-19 e la guerra in Ucraina, che ha interrotto le supply chain. Il portavoce di Volkswagen ha detto che l’interruzione del lavoro interesserà il turno serale per la produzione di Golf nella linea di assemblaggio 3, la produzione di automobili e altri settori adiacenti dal 9 al 27 gennaio.

OBBLIGAZIONI

Titoli di Stato poco mossi. Il decennale degli Stati Uniti si è portato a 3,68% da 3,74%. Bund a 2,36% da 2,30%. BTP a 4,45% da 4,41%. Potrebbe pesare nel breve l’incertezza sull’approvazione della legge finanziaria.

ENERGIA

Petrolio: Brent (81,7 dollari), Wti (78,30 dollari): con un rialzo dello 0,8%, che porta a +3,3% il bilancio settimanale provvisorio. Le esportazioni di petroli della Russia potrebbero diminuire del -20% a dicembre rispetto al mese precedente, dopo che l’Unione Europea e il G7 hanno imposto sanzioni e un prezzo massimo sul greggio russo dal 5 dicembre. La Russia potrebbe tagliare la produzione di petrolio del 5%-7% all’inizio del 2023 in risposta al price cap interrompendo le vendite ai paesi che li sostengono, ha detto venerdì l’agenzia di stampa RIA citando il vice primo ministro Alexander Novak.

Gas: In Europa ha chiuso in ribasso del 6% a 91 euro per mwh il livello più basso da giugno. In dieci giorni ha perso il -35% e il bilancio da inizio anno si è ridimensionato a +30%. Dal picco di agosto si è ridimensionato del -73%.

Valute: Cambio euro dollaro più o meno sui livelli di venerdì scorso 1,060. Aumenti dei tassi da 50 punti base nell’area euro “potrebbero diventare la nuova normalita’ nel breve termine” ha detto ieri il vice presidente della Bce Luis de Guindos in un’intervista a Le Monde.

Oro: Apre in lieve rialzo che si giustifica con i dati Usa più robusti delle attese. Aprendo la strada ad politica monetaria più rigida da parte della FED. E tassi più elevati svantaggiano i metalli preziosi. Se stasera la chiusura fosse sopra area 1.800 dollari aprirebbe la strada al ritorno verso i top assoluti oltre i 2mila dollari.