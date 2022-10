Il rally di Wall Street dà la scossa alle Borse europee

L’andamento della giornata in Borsa

Le Borse europee chiudono la prima seduta della settimana in rialzo, trascinate dal rally di Wall Street e dal dietrofront sui tagli alle tasse del governo inglese. Il Ftse Mib chiude guadagnando l’1,86%, a 21.319,73 punti. A Londra l’indice Ftse 100 avanza dello 0,89% a 6.919,67 punti, a Francoforte il Dax sale dell’1,73% a 12.652,46 punti e a Parigi il Cac40 dell’1,83% a 6.040,66 punti. Sale lo spread tra Btp e Bund tedeschi, che ora si aggira attorno ai 240 punti base.

Wall Street non avverte l’ansia, quindi, di una possibile recessione, nè del continuo rialzo dei tassi di interesse deciso dalla Fed. Per questa settimana è attesa anche la pubblicazione dei risultati trimestrali di una serie di grandi aziende, come Goldman Sachs, Johnson and Johnson, Netflix e Tesla.