Recordati spicca il volo in Borsa dopo l'accordo con Gsk

Accordo Recordati-Gsk, il titolo vola

Balzo di Recordati a Piazza Affari dopo l’annuncio dell’accordo con Gsk per commercializzazione di due farmaci urologici. Alle 9,40 il titolo segna un rialzo del 3,01% a 44,46 euro ed è di gran lunga il migliore del Ftse Mib, con l’indice principale in rialzo dello 0,24%.

Recordati ha annunciato di aver siglato un accordo con la compagnia britannica Gsk per la commercializzazione di Avodart (dutasteride) e Combodart/Duodart (dutasteride/tamsulosin) in 21 paesi dell’Unione europea, ad esclusione di quelli in cui Gsk ha già in essere accordi di distribuzione.

Le vendite del 2022

Avodart e Combodart/Duodart sono prodotti commercializzati in formulazione orale (capsule) e indicati per il trattamento dei sintomi, da moderati a gravi, dell’iperplasia prostatica benigna (Ipb) e per la riduzione del rischio di ritenzione urinaria acuta (RUA) e di intervento chirurgico in pazienti con sintomi da moderati a gravi di Ipb.

I due prodotti, nei paesi ora in licenza a Recordati, hanno generato vendite nel 2022 pari a circa 115 milioni di euro. Gsk continuerà a fornire i prodotti e continuerà ad avere le responsabilità quale titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio in tutti i 21 paesi.

Accordo operativo già a fine 2023

Recordati effettuerà un pagamento up-front di 245 milioni, e inizierà a registrare progressivamente ricavi e margini paese per paese a seguito del completamento delle necessarie attività di transizione. Ci si attende che le prime transizioni abbiano luogo nel terzo trimestre del 2023 e che la maggior parte di queste siano completate entro la fine del 2023. L’operazione è attesa essere pienamente accretive dal 2024, contribuendo nel 2023 per 10-20 milioni di ricavi e un Ebitda positivo. Gsk sarà remunerata su base continuativa per la fornitura di entrambi i prodotti.

“Siamo estremamente soddisfatti dell’accordo con Gsk che fornisce a Recordati due marchi leader nel mercato che rafforzano la nostra presenza nell’area urologica, in quanto sinergici con il nostro attuale portafoglio, capaci di rispondere alle diverse esigenze dei pazienti, e con un posizionamento differente”, ha dichiarato Rob Koremans, CEO di Recordati.