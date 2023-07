Riba Mundo Tecnologia sbarca in Borsa. Vale 40 milioni

Riba Mundo Tecnologia, società tecnologica di Valencia che è attiva nel trading di elettronica di consumo nel segmento B2B a livello internazionale, è pronta a sbarcare a Piazza Affari con una capitalizzazione di circa 40 milioni di euro, dopo aver raccolto 5,5 milioni di euro (di cui 5,3 in vendita da Marco Dezi e 220.640 dall’eventuale esercizio dell’opzione di greenshoe). Il prezzo di collocamento è pari a 19,70 euro per azione, al di sotto della forchetta individuata in precedenza (tra 22 e 27 euro per azione).

Il flottante si attesta al 13,19% (13,74% assumendo l’integrale esercizio dell’opzione greenshoe). Dopo l’ammissione e prima dell’eventuale esercizio dell’opzione greenshoe, i maggiori azionisti sono: Marco Dezi – 37,06%; Gioya 1218 SL – 22,25%; Alessio Dezi – 9,50%; Bruno Dezi – 9,00%; Pietro Peligra – 9,00%.

Via alle negoziazioni

L’ammissione è prevista nella giornata odierna, 26 luglio, con l’inizio delle negoziazioni nei prossimi giorni su Euronext Growth Milan (EGM), il mercato di Borsa Italiana dedicato alle PMI ad alto potenziale di crescita. Banca Profilo è Euronext Growth Advisor, Global Coordinator e Specialist.

Riba Mundo Tecnología, costituita nel 2018, ha sviluppato MarVin, un software proprietario di big data, progettato secondo criteri data driven per l’ottimizzazione dei processi di acquisto, vendita e generazione di previsioni della domanda, al fine di garantire l’efficientamento della gestione del magazzino dei beni di consumo. Presente in oltre 45 paesi, con un team di circa 70 dipendenti e una base di oltre 1.000 clienti internazionali, ha generato ricavi pari a 329 milioni di euro nel 2022, registrando un CAGR 2019-2022 del +109%, mentre l’EBITDA si è attestato a 7,5 milioni di euro, in crescita del 92% rispetto al 2021.

