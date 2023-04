Sbiadisce l'inflazione Usa e salgono le Borse. La migliore è Piazza Affari

La pubblicazione dei verbali Fed attesa svelerà le futuro dei tassi

Il dato più atteso della giornata, forse della settimana, è più o meno in linea con le aspettative. L’inflazione di marzo è +5%, in rallentamento dal +6% di febbraio a seguito della discesa dei prezzi dell’energia, il consensus era +5,1%. Si tratta del livello più basso da maggio 2021.

L’inflazione sottostante, quella depurata dagli elementi più volatili, va nel verso opposto e si porta al 5,6%, da 5,5%, come da aspettative degli economisti L’aumento di marzo è causato principalmente dalla componente casa ed affitti, un indicatore ritardatario che nei prossimi mesi dovrebbe indebolirsi. Complessivamente, il dato di oggi mostra che il trend disinflazionistico va avanti.

Migliorano le Borse: Parigi ritocca il record storico

Le Borse sono immediatamente scattate a cominciare da Wall Street. Nel prime battute l’S&P 500 guadagna lo 0,5%, il Nasdaq lo 0,65% superando la soglia psicologica dei 12 mila euro. Il Dow Jones sale dello 0,47% . Bene anche le Borse europee : Piazza Affari è la migliore con un passo avanti dello 0,9%. Poi Francoforte (+0,35%) e Parigi che con aumento dello 0,3% sale a 7,413 punti migliorando il record storico toccato ieri.

Bond salgono i prezzi e scendono i rendimenti

Scattano gli acquisti sui bond governativi nella prospettiva di una FED, a questo punto, più cauta. Treasury Note decennale a 3,35%. BTP decennale a 4,06%, – 5 punti base. Il Tesoro ha collocato un totale di 8,5 miliardi di euro di Bot con tassi in calo.

In particolare si tratta di titoli a 1 anno per 6,5 miliardi di euro, con un tasso medio del 3,39% (3,61% nel precedente collocamento di marzo) e di altri Bot per 2 miliardi di euro sempre annuali ma con una riapertura e vita residua di 4 mesi. Il rendimento di questi ultimi è del 3,127%. Risale lo spread tra Btp e Bund. Ora naviga a 184 punti

Le previsioni si Goldman Sachs

Per Goldman Sachs la discesa dell’inflazione non si è fermata. A dicembre dovrebbe essere sotto il 4% a fine anno. Inoltre, la banca d’affari prevede un’inflazione core su base annua del 3,7% a dicembre 2023 e del 2,7% a dicembre 2024.

La Fed pubblica il resoconto dell’ultima seduta

L’attenzione si sposta nella serata italiana sulla pubblicazione delle minute del meeting Fed del mese scorso, in cui la banca centrale statunitense ha alzato i tassi di un quarto di punto percentuale segnalando una possibile pausa nella stretta monetaria dopo le turbolenze del comparto bancario. Gli investitori soppeseranno il messaggio delle minute per comprendere meglio gli effetti della crisi delle banche sull’economia e sul percorso dei tassi Usa.

Ieri il presidente della Fed di Filadelfia Harker ha detto che la fine della stretta potrebbe essere vicina pur ribadendo l’importanza di riportare l’inflazione al 2%. Per il collega Kashkari i rialzi dei tassi e la crisi delle banche potrebbero innescare una recessione. I mercati prezzano attualmente una probabilità del 66% che la Fed vari un rialzo da 25 punti base in maggio per poi prendere una pausa.