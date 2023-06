Piazza Affari migliore in Europa, brillano le banche

Superata quota 28 mila

Le indicazioni positive sul fronte dell’inflazione arrivate dalla Francia sostengono le Borse europee. In attesa del dato generale sui prezzi al consumo dell’Eurozona (e poi di quello sugli Stati Uniti), i listini continentali aprono così in rialzo l’ultima seduta del semestre. Piazza Affari, che si avvia a chiudere i periodo gennaio-giugno da prima della classe, il Ftse Mib guadagna lo 0,7%, superando quota 28 mila che finora aveva respinto ogni attacco.

Nel resto d’Europa Francoforte segna +0,4%, Parigi +0,5% e Madrid +0,4%. Tra i principali titoli milanesi, Erg mette a segno un progresso del 3,23% all’indomani dell’annuncio della vendita di Erg Power, proprietaria della centrale di Priolo Gargallo, alla holding di investimenti svizzera Achernar Assets per 191,5 milioni.

In questo contesto di mercato molto favorevole, si distingue la performance delle banche ed in particolare di Unicredit, che si colloca tra le migliori blue chips. Ai prezzi attuali, la banca di piazza Gae Aulenti registra la performance più brillante, con un rialzo di circa il 61% da inizio anno, che porta il titolo sopra i 20 euro per la prima volta dopo sette anni. Seguono Ferrari con un +49%, Iveco e Bper entrambe con con un +46%.

Erg in prima fila

Nel settore energetico gli acquisti premiano anche Tenaris (+1,61%), Saipem (+1,45%) ed Eni (+1,35%). Positive le banche. In controtendenza Moncler, che cede lo 0,67%. Sul mercato valutario, il dollaro resta forte dopo i dati sul Pil americano del primo trimestre, che hanno alimentato le aspettative su una Fed più aggressiva più a lungo.

Gli Stati Uniti non rallentano