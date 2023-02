In arrivo un'offerta non vincolante sulla rete Tim (senza Sparckle) del fondo Kkr. Valutazione 20 miliardi

Offerta sulla rete Tim

A volte ritornano. A poco più di un anno dalla proposta di Opa su tutta Tim a o,505 euro per azione, il fondo Usa Kkr è pronto a riprovarci. Questa volta punta a un boccone più piccolo: la sola rete infrastrutturale dell’ex monopolista, l’oggetto dei desideri di Cassa Depositi e Prestiti (secondo azionista di Tim) che sembrava pronta da mesi – prima con la firma del Memorandum of Understanding poi adesso nel corso dei cinque tavoli portati avanti dal governo – a mettere sul piatto circa 20 miliardi per acquistarla. In entrambe le situazioni l’operazione avrebbe dovuto vedere il fondo Kkr come protagonista (insieme a Macquarie), ma il private equity Usa ha decisi di smarcarsi.

Dal fondo Usa arriva un “No comment”, ma secondo quanto risulta a Verità&Affari il governo e anche la stessa Tim sarebbero state già allertati dell’offerta. Si tratterebbe di un’offerta non vincolante (“non binding”) che secondo rumors di mercato andrebbe poco sotto la soglia dei 20 miliardi, ma non ricomprenderebbe Sparckle, il sistema di infrastrutture internazionale che conta su 560.000 chilometri di rete, di cui 450.000 costituiti da cavi sottomarini, e interconnette Europa, Nord Africa, Medio Oriente e le Americhe. Sparckle ha un grande valore strategico per il Paese ed è praticamente impossibile che il governo ne lasci il controlo a un fondo.

Parola al governo

Dall’esecutivo non c’è un no preventivo, anzi: si aspetta che l’offerta arrivi per poi valutarla. Certo sulla rete rete pesa la grande incognita del Golden Power. Ma è anche chiaro che una situazione di questo tipo isola Cassa Depositi e Prestiti che aveva l’obiettivo di unire poi la rete Tim con Open Fiber di cui detiene la maggioranza con il 60%, mentre il 40% fa capo al fondo Macquarie.

Secondo le prime ricostruzioni l’iniziativa di Kkr (che ha il 37,5% di Fibercop, la società di Tim che porta la fibra dagli armadietti alle case), in solitaria, senza il coinvolgimento di Cdp avrebbe anche l’obiettivo di smontare i potenziali problemi di Antitrust europeo per la doppia partecipazione di Cassa in Tim e Open Fiber.