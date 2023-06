Ritocchi alle offerte per la rete Tim: palla al Cda. Meglio Kkr, ma resta lontano da Vivendi

Solo ritocchi

Come previsto le nuove offerte di Cdp e Macquarie da una parte e Kkr dall’altra per le rete Tim sono arrivate ma prevedono solo piccoli cambiamenti rispetto alle ultime proposte sempre non binding, che sono state respinte dal consiglio di amministrazione dell’incumbent. Per la cordata italo-australiana che compartecipa anche Open Fiber (60-40%) la vera novità più che nel prezzo finale che non dovrebbe discostarsi significativamente dai 19,3 miliardi già messi sul tavolo, riguarda il percorso condiviso con Tim per risolvere i problemi Antitrsut con i rimedi che gli sarebbero chiesti dall’authority europea per l’investimento in due asset (NetCo e Open Fiber) in concorrenza tra loro.

Anche il fondo americano aveva fatto trapelare che l’ultima offerta era quella considerata congrua rispetto al valore dell’infrastruttura portata in dote da Tim e che grandi rilanci non ci sarebbero stati. E infatti rispetto ai precedenti 21 miliardi sarebbero arrivati piccoli accorgimenti che oscillano tra i 200 e i 500 con un taglio più consistente del debito che rimarrebbe sulle spalle della ServiceCo che quindi diventerebbe più sostenibile. Siamo insomma lontanissimi dalle richieste arcinote di Vivendi. Quelle praticamente ufficiali, pari a 31 miliardi di euro, e quelle che potremmo definire ufficiose che vedrebbero l’azionista francese pronto a valutare proposte tra i 25 e i 26 miliardi.

Il comunicato del 4 maggio

A questo punto vale la pena ricordare che in un sibillino comunicato lo scorso 4 maggio il Cda di Tim aveva definito “non adeguate” le offerte ricevute e “pertanto, considerata la disponibilità espressa da almeno uno degli offerenti a migliorarla”, aveva ritenuto “di sondare tale disponibilità, al fine di ottenere un’offerta finale” entro il 9 giugno. La disponibilità era quella di Kkr e anche adesso la proposta di del fondo americano sembra quella destinata a suscitare le maggiori attenzioni di Tim. Da ricordare inoltre che sullo sfondo resta l’ipotesi della cosiddetta grande ammucchiata: Kkr, Cdp e il fondo infrastrutturale F2i guidato da Renato Ravanelli che avrebbero avanzato un’offerta più sostanziosa per la rete. Con l’avallo del governo. Ma Macquarie ha inviato una lettera al socio italiano Cdp per diffidarlo dall’andare avanti in solitaria nell’operazione.

Comitato parti correlate

Ora cosa succede? La palla passa nelle mani del comitato parti correlate che esaminerà le due nuove offerte per poi presentare la sua istruttoria al consiglio di amministrazione che ha già previsto due riunioni. La prima, quella del 19 giugno, dovrebbe essere interlocutoria, mentre la seconda, convocata per il 22, dovrebbe invece pronunciarsi. A questo punto diventa ancora più importante il cda del 14 convocato per la cooptazione del consigliere mancante dopo le dimissioni del ceo di Vivendi Arnaud de Puyfontaine. I francesi hanno fatto il nome dell’ex presidente di Leonardo Luciano Carta. E visto il grande equilibrio, o meglio la spaccatura in due del Cda, il voto e la presenza di Carta potrebbero risultare decisivi.

Cacciatore di testa in azione

L’head hunter che sta continuando la ricerca di nomi alternativi porterà molto probabilmente alla presenza del consiglio del 14 altri due nomi. Si vedrà lo spessore e si vedrà soprattutto chi avrà accettato di entrare in un consiglio che scade a fine anno e in contrapposizione con il primo azionista. Insomma, appena il tempo di entrare nei dettagli delle nuove offerte che si tornerà a discutere della cooptazione di Carta mentre il titolo anche ieri ha chiuso praticamente invariato poco sopra quota 0,25 centesimi. Un valore pari a meno della metà dell’offerta messa sul tavolo ma poi mai realmente presentata da Kkr per tutta Tim a 0,505 euro per azione. Ma questa è un’altra storia.