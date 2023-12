Piazza Affari piatta nonostante Tim. Oggi l'inflazione Usa

Apertura in territorio positivo per Piazza Affari. Nell’ultima seduta prima di Natale, l’indice Ftse Mib segna -0,1% Non basta lo spunto di Tim in progresso del’1% sulla scia del risiko delle tlc che sta attraversando tutta Europa.

Bene anche i petroliferi con Tenaris (+0,7%) ed Eni (+0,6%). In calo Cucinelli (-1%) per la debolezza del settore lusso.

I mercati, dopo il Pil Usa nel terzo trimestre rivisto al ribasso rispetto alla rilevazione precedente e le richieste di sussidi di disoccupazione ai minimi storici. oggi attende l’inflazione Usa in uscita nel pomeriggio.

Resta basso lo spread Btp/Bund a 162,3 punti base e il rendimento del Btp 10 anni al 3,596% nonostante la Camera dei Deputati italiana abbia respinto il Mes, ovvero il Meccanismo europeo di stabilità che fa parte della strategia messa in atto per garantire la stabilità finanziaria nella zona euro.

Crolla Tencent in Cina

L’indice Hang Seng Tech perde il 4,7%, al suo interno sono vendute le società esposte al tema del gioco online. Tencent -7%. Le autorità di regolamentazione cinesi hanno avvertito stanotte che intendono introdurre dei limiti all’attività dei giocatori del web, ci saranno dei tetti alle spese e alle ricompense in caso di vincita. La bozza del provvedimento è stata pubblicata dal sito della National Press and Publication Administration.