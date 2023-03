Titoli di Stato, in asta venerdì 6,5 miliardi di BOT annuali

Venerdì prossimo 10 marzo andranno in asta 6,5 miliardi di BOT a 12 mesi. Lo rende noto il Ministero dell’Economia e delle Finanze aggiungendo che il regolamento è previsto per il 14 marzo data in cui vengono a scadenza titoli analoghi per 6,0 miliardi di euro.

L’asta arriva dopo il successo di Btp Italia. L’ultima emissione di Btp Italia ha fatto il pieno tra i piccoli risparmiatori già nella prima giornata di collocamento. Gli ordini sono stati pari a 3,637 miliardi di euro, con 132.334 contratti sottoscritti. Un successo, quindi, il primo dei tre giorni dedicati al retail: l’emissione di novembre, infatti, aveva portato a ordini per 3,184 miliardi di euro, con poco più di 103 mila contratti sottoscritti.

Teleborsa