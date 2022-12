Colpo di scena su Tod's, i Della Valle rinunciano al delisting: "Non vogliamo sia ritenuta un'operazione ostile"

Salta il delisting di Tod’s

A sorpresa salta il delisting di Tod’s. DeVa Finance ha infatti deciso di non avanzare la richiesta di procedere alla fusione mediante incorporazione di Tod’s in DeVa Finance. La conseguenza è che Tod’s rimarrà quotata a Piazza Affari, a differenza di quanto in programma fino a ora.

A dare l’annuncio è stata la stessa DeVa Finance, società che fa capo alla famiglia Della Valle, che ha preferito tenere conto delle indicazioni giunte dal mercato. La scelta spiegata in un comunicato è stata quella di non procedere ad un’operazione che potesse essere ritenuta ostile o quantomeno “not market friendly”.

La spiegazione di Della Valle

Diego Della Valle, amministratore unico di DeVa Finance nonché presidente, amministratore delegato e azionista di controllo di Tod’s, ha commentato la decisione. “Il valore di 40 euro per azione offerto al mercato era frutto di una attenta analisi fatta con correttezza e trasparenza. Prendiamo comunque atto che parte dei nostri azionisti ha ritenuto il valore del gruppo Tod’s significativamente più alto della nostra valutazione ed ha preferito rimanere in possesso delle sue azioni”.

Della Valle ha continuato il suo ragionamento: “Raccogliamo questo messaggio con attenzione e come incitamento a portare avanti i nostri piani, che passano attraverso lo sviluppo dei singoli marchi e la loro valorizzazione patrimoniale. Crediamo abbiano grandi margini di crescita nel medio periodo”.