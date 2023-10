Tokyo a picco mentre continua sell-off sui bond

(Teleborsa) – I mercati azionari asiatici si muovono in netto calo a causa del sell-off dei mercati obbligazionari globali, che ha visto i rendimenti dei titoli di Stato statunitensi raggiungere i massimi degli ultimi 16 anni, sfidando le valutazioni azionarie e abbassato l’appetito per gli asset rischiosi in generale.

I dati pubblicati ieri negli Stati Uniti hanno mostrato che le opportunità di lavoro sono aumentate inaspettatamente nel mese di agosto, facendo aumentare le scommesse per ulteriori aumenti della Federal Reserve e alimentando il nervosismo degli investitori in vista del rapporto mensile sull’occupazione in uscita venerdì.

La Reserve Bank of New Zealand ha lasciato invariato il tasso di interesse di riferimento al 5,5%, con il Comitato che ha convenuto che “potrebbe essere necessario che i tassi di interesse rimangano a un livello restrittivo per un periodo di tempo più prolungato, per garantire che l’inflazione annua dei prezzi al consumo ritorni nell’intervallo obiettivo compreso tra l’1 e il 3%”.

Sessione da dimenticare per il listino di Tokyo

La Borsa chiude con un calo del 2,28% sul Nikkei 225, proseguendo la serie di sette ribassi consecutivi, iniziata il 26 del mese scorso, mentre i mercati cinesi (Shanghai e Shenzhen) rimangono chiusi per festività.

Variazioni negative per Hong Kong (-1,09%); sulla stessa tendenza, in forte calo Seul (-2,3%). Poco sotto la parità Mumbai (-0,58%); sulla stessa tendenza, in ribasso Sydney (-1,31%).

Giornata fiacca per l’Euro contro la valuta nipponica, che passa di mano con un trascurabile +0,15%. Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell’Euro nei confronti della divisa cinese, che sta facendo un moderato -0,02%. Seduta trascurata per l’Euro contro il Dollaro hongkonghese, che mostra un timido 0%.

Il rendimento dell’obbligazione decennale giapponese tratta 0,79%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese è pari 2,72%.