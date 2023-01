Wall Street in discesa: Fmi esclude la recessione. Che cosa farà la Fed?

Il Fondo Monetario alza le stime del Pil globale al 2,9%

Wall Street ha chiuso in ribasso dell’1,3%. Nasdaq -2%. Per il Dow Jones in calo dello 0,8%, è arrivata la prima seduta con il segno meno dopo una sequenza di sei sedute positive. Oggi sono attesi i risultati di: Advanced Micro Devices, Caterpillar, Corning, Exxon Mobil, General Motor, McDonald’s, Pfizer. Da domani comincia la serie delle riunioni delle grandi banche centrali. Il Fondo Monetario, nel bollettino trimestrale diffuso stanotte, alza le stime sul Pil del mondo nel 2023 a +2,9%, dal precedente +2,7%. Rivisto al rialzo anche il Pil degli Stati Uniti a +1,4%, dell’Area Euro a +0,7%, della Cina, a +5,2%.

LE STELLE DI WALL STREET

AMERICAN EXPRESS

In rialzo dello 0,2% a 172,66$: venerdì, ha guadagnato oltre l’11% grazie a una guidance per il 2023 superiore alle attese e a un aumento dei dividendi del 15%.

APPLE

Prezzo 132,28$ (1,3%). Dovrebbe lanciare l’anno prossimo un iPad pieghevole, lo riporta Cnbc, sulla base di quanto riferisce l’analista Ming-Chi Kuo.

BOEING

Chiude a 209,67$ (meno 0,7%). Prevede di assumere 10.000 lavoratori nel 2023 mentre si riprende dalla pandemia e aumenta la produzione di aerei di linea, ma ridurrà alcuni posti di lavoro di supporto. La società con sede ad Arlington, in Virginia, ha aumentato l’occupazione complessiva di circa 14.000 lavoratori nel 2022 a 156.000 persone rispetto ai circa 142.000 del 2021. Complessivamente impiega circa 136.000 lavoratori negli Stati Uniti. Tuttavia “ridurrà il personale all’interno di alcune funzioni di supporto”. di allineare meglio le risorse

COLGATE PALMOLIVE

Prezzo 72,88$ (+1,88%) dopo che Morgan Stanley ha alzato il suo rating

COMCAST

Chiude a 39,24$ (-0,91%). Pagherà il dividendo di 0,29 dollari il 26 aprile. Sarà maggiore rispetto allo scorso anno, per un dividend yield del 2,9%, in linea con la media del settore.

FORD

Chiude a 12,89$ (-4,37%). Ha deciso di aumentare la produzione e di ridurre i prezzi del suo crossover elettrico Mustang Mach-E, in scia a TESLA, che ha effettuato tagli anche del 20%. Lo sconto sul Mach-E sarà in media di circa 4.500 $ e arriverà fino a 5.900 $ La produzione sarà aumentata da 78.000 a circa 130.000 unità all’anno. Il prezzo iniziale di un Mach-E oscillerà tra 46.000 e 64.000 $, quello della Model Y di Tesla tra i 53.500 e i 57.000 $.

GENERAL MOTORS

Chiude a 36,29$ (-4,37%). Berenberg ha tagliato il rating a HOLD da BUY.

LUCID GROUP

Chiude a 11,75$ (-8,7%). Indiscrezioni secondo cui Public Investment Fund (PIF, fondo sovrano dell’Arabia Saudita) sarebbe pronto a prendere il controllo assoluto della rivale di Tesla e al conseguente delisting del titolo. Come ricorda Reuters, PIF detiene già il 65% di Lucid e l’apporto dell’Arabia Saudita è fondamentale per l’azienda californiana, che nella primavera del 2022 aveva siglato un accordo con il governo di Riyadh per la consegna di 100.000 delle sue vetture elettriche per un periodo di 10 anni. Accordo che riguarda modelli prodotti in Usa ma anche negli impianti in costruzione proprio in Arabia Saudita. Nel 2018, ricorda ancora Reuters, PIF era in corsa per partecipare al delisting, mai concretizzatosi, della stessa Tesla.

SALESFORCE

Prezzo 164,75$ (+0,14%) Morgan Stanley ha portato il target price a 236 dollari dai 228 dollari precedenti.

SOFI TECHNOLOGIES

Prezzo 6,68$ (-12,46%) Il gruppo dei servizi finanziari ha chiuso il quarto trimestre con una perdita per azione inferiore alle attese (0,05 dollari contro il rosso di 15 centesimi del consensus Refinitiv). Meglio del previsto anche i ricavi netti a 443,4 milioni di dollari (consensus 426 milioni). SoFi Tech prevede di raggiungere un risultato netto positivo nel quarto trimestre dell’esercizio 2023.

TESLA

Prezzo 158,94$ (+1,91%). iBerenberg ha alzato la raccomandazione sul titolo

ASIA

L’indice Hang Seng di Hong Kong perde l’1,3% nel finale di seduta, +10% il bilancio mensile provvisorio. CSI300 dei listini di Shanghai e Shenzen -0,8% (+7% il mese). In Cina l’attività manifatturiera rimbalza a gennaio. A oltre un mese dalla fine della politica di ‘tolleranza zero’ al Covid, torna in fase espansiva per la prima volta da ottobre 2022: l’indice Pmi sale a 50,1 rispetto al 47 di dicembre e oltre il 49,8 atteso. In base ai dati diffusi dall’Ufficio nazionale di statistica, il Pmi non manifatturiero si attesta a 54,4 (era a 41,6 a dicembre, mentre si confronta con le stime della vigilia di 52). Il trend al rialzo di consumi e servizi ha sfruttato anche il lungo periodo delle vacanze del Capodanno lunare (21-27 gennaio).. Il Nikkei di Tokyo è poco sotto la parità, +5% il mese.