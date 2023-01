Wall Street scende dopo i conti deludenti di Goldman Sachs. Microsoft licenzia 11 mila persone

Goldman Sachs affossa Wall Street

Wall Street ha chiuso in calo la seconda seduta settimanale. Il Dow Jones che ha ceduto l’1,14% a quota 33.911 punti; l’S&P 500 ha perso lo 0,22% a 3.990 punti, mentre il Nasdaq si è mosso in controtendenza con un rialzo dello 0,14% a 11.095 punti. Piu’ che alle notizie macroeconomiche, gli investitori hanno guardato a quelle provenienti dalle singole societa’. A pesare è stato il -6,4% di Goldman Sachs, il titolo del colosso finanziario ha contribuito ad un terzo del ribasso dell’indice delle blue chip. Sotto le aspettative l’indice della Fed di New York sulle condizioni dell’industria manifatturiera.

LE STELLE DI WALL STREET

ALIBABA

Scende dell’1,55%.Secondo il Wall Street Journal, Ryan Cohen ha acquistato una partecipazione pari al 3,4%. Cohen sta spingendo la società ad incrementare il programma di riacquisto di azioni.

APPLE

Sale dello 0,88% dopo aver presentato nuovi Mac con chip M2 Pro o M2 Max, i processori più potenti sul mercato.

GOLDMAN SACHS

Perde il 6,44%. Non ha centrato le stime degli analisti. Affondata dale perdite nel settore consumer. La banca d’affari ha chiuso l’ultimo trimestre del 2022 con un utile per azione di 3,32 dollari, il consensus si aspettava 5,51 dollari. I ricavi complessivi si collocano a 10,59 miliardi di dollari, cento milioni in meno delle aspettative.

MICROSOFT

Guggenheim ha abbassato la raccomandazione da Neutral a Sell con un target price a 212 dollari. Sky News ha annunciato che societa’ si sta preparando a tagliare migliaia di posti di lavoro a causa del rallentamento dell’economia globale. La riduzione dell’organico – secondo l’emittente – potrebbe riguardare quasi 11 mila posti di lavoro (il 5% del totale) in tutto il mondo.

MORGAN STANLEY

Sale del 6%. Ha terminato l’ultimo trimestre con un utile per azione di 1,31 dollari, otto centesimi sopra le stime. grazie all’ attivita’ di trading spinta dalla volatilita’ del mercato. L’istituto preseduto da James Gorman ha visto scendere l’utile netto a 2,2 miliardi di dollari contro i 3,7 miliardi del quarto trimestre 2021; l’utile per azione invece è risultato pari a 1,31 dollari, contro gli 1,19 dollari attesi dagli investitori.

PFIZER

Perde il 3,7%. Wells Fargo ha abbassato la raccomandazione sul titolo a Poco Interessante.

TESLA

Jefferies ha ridotto il Tp da 350$ a $ 180 La rideterminazione degli utili è dolorosa,

ASIA

La borsa di Tokyo si avvia a chiudere in rialzo di oltre il +2%. Lo Yen si indebolisce dopo la conferma che la Banca del Giappone non toccherà i tassi di riferimento e neanche il meccanismo di controllo dei tassi Il piano di riacquisto di obbligazioni prosegue in una modalità che potrebbe prevedere un aumento dei quantitativi. La banca centrale non vede l’inflazione salire oltre il 2% nel medio periodo. Borse cinesi intorno alla parità.