Wall Street, le stelle del Tech illuminano il Nasdaq. Il dollaro ai minimi da giugno

Wall Street in ordine sparso, bene il Nasdaq

Wall Street va in ordine sparso e non riesce a confermare il rimbalzo di venerdì. L’attenzione è concentrata sul dato dell’inflazione di giovedì per capire le prossime mosse della Fed. Il Dow Jones perde lo 0,33% a 33.517,95 punti, lo S&P 500 lima uno 0,09% a 3.891,75 punti e il Nasdaq sale dello 0,63% a 10.635,65 punti.

Il rapporto sull’occupazione a dicembre pubblicato venerdì ha mostrato un raffreddamento delle pressioni salariali, aiutando i settori sensibili ai tassi – tra cui la tecnologia – poiché gli investitori hanno continuato a scontare l’ipotesi di una Fed meno ‘falco’. Apple, Microsoft e Alphabet hanno guidato i guadagni. In calo la sanità: DexCom (-4,98%), Baxter International (-7,74%) e Regeneron Pharmaceuticals che perde oltre il 7% dopo aver riportato minori vendite del suo trattamento Eylea.

Le stelle di Wall Street

Abercrombie & Fitch

Ha alzato le stime sulle vendite del trimestre festivo alla luce della forte domanda per i suoi marchi durante il periodo delle vendite natalizie.

Alibaba

Goldman Sachs ha inserito il titolo nella lista conviction buy, gli analisti affermano che il titolo possa guadagnare più del 25%.

Biogen

La Food and Drug Administration ha approvato Leqembi, un nuovo farmaco sviluppato da Biogen e dalla giapponese Eisai per il trattamento del morbo di Alzheimer precoce.

Boeing

La Federal Aviation Administration (FAA) ha nominato 24 esperti per esaminare i processi di sicurezza di Boeing dopo che due incidenti del 737 MAX hanno ucciso 346 persone. Il panel, richiesto dal Congresso, avrà nove mesi per completare la sua revisione e pubblicare le raccomandazioni. Un rapporto del Comitato per i trasporti e le infrastrutture della Camera del settembre 2020 ha affermato che gli incidenti MAX “sono stati l’orribile culmine di una serie di presupposti tecnici errati da parte degli ingegneri di Boeing, una mancanza di trasparenza da parte della direzione e una mancanza di supervisione della FAA”.

Macy’s

Il management ha annunciato una debole performance nel quarto trimestre del 2022 e mostrato cautela sull’Outlook per il nuovo anno, indicando che l’impatto dell’inflazione sui comportamenti dei consumatori potrebbe farsi sentire significativamente anche nel 2023. Macy’s ha dichiarato di attendersi per l’ultimo periodo dell’anno appena chiuso ricavi intorno al livello più basso della forbice 8,16-8,40 miliardi di dollari, contro gli 8,30 miliardi del consensus di FactSet.

Moderna

La società ha realizzato circa 18,4 miliardi di dollari dalle vendite dei vaccini anti Covid nel 2022. Una volta superata la fase di forniture al sistema pubblico Usa, Moderna conta di commercializzare il suo “vaccino” anti Covid a tecnologia Mrna ad un prezzo tra 110 e 130 dollari la dose. Lo ha riferito l’amministratore delegato del gruppo, Stephane Bancel in una intervista al Wall Street Journal. Secondo il quotidiano finanziario Usa si tratta di livelli analoghi a quelli che anche Pfizer dovrebbe praticare sul suo preparato analogo. Precedentemente Moderna aveva stimato il prezzo per la commercializzazione tra 64 e 100 dollari, aggiunge il quotidiano.

Nvidia

È stata scelta come una delle opzioni migliori da Wells Fargo nel settore dei chip. Per Credit Suisse è rimasta la prima scelta quest’anno.

Oracle

Piper Sandler ha alzato la raccomandazione.

Salesforce

La società sta cercando di tagliare i suoi costi di 3-5 miliardi di dollari, ha dichiarato l’A.D Marc Benioff dopo aver annunciato che intende tagliare i posti di lavoro del 10% e chiudere alcuni uffici. La rapida strategia di assunzioni l’ha lasciata con una forza lavoro gonfiata in un contesto di rallentamento economico. Il settore immobiliare costituirà una parte importante del processo di ristrutturazione dei costi, secondo quanto riportato da Fortune, aggiungendo che l’azienda è ancora in crescita e ha un grande successo.

Tesla

Gli avvocati di Elon Musk stanno chiedendo al giudice federale di San Francisco di spostare la causa dalla California al Texas per incompatibilità ambientale. Musk è accusato di aver manipolato l’andamento delle azioni nel corso del 2018. Nel frattempo l’azienda ha annunciato tempi di attesa più lunghi per alcune versioni della Model Y in Cina, segnalando che i recenti tagli dei prezzi nel Paese potrebbero alimentare la domanda.

Uber

Piper Sandler ha alzato la raccomandazione.

Asia

Tokio in rialzo dello 0,71%. Stabile Shangai (-0.17%)

Energia e valute

Bond

Il Treasury a dieci anni tratta a 3,51%, -5 punti base. BTP a 4,15%, -5 punti base. Bund a 2,21%.

Petrolio

Prezzi in rialzo. Il barile di Brent, il greggio di riferimento del mare del Nord guadagna l’1,50% a 79,75 dollari. Il West Texas Intermediate sale dell’1,40% a 74,79 dollari. Gli operatori sembrano scontare un consolidamento della domanda con la rimozione delle restrizioni anti Covid in Cina, mentre all’opposto a frenare le quotazioni sono i rischi di rallentamento della crescita economica in Europa e Usa.

Gas

Sale del 6% a 74,8 euro al Megawattora

Valute

Fuga dal dollaro che crolla ai minimi degli ultimi sette mesi sull’euro. La riapertura delle frontiere cinesi allontana gli investitori dal dollaro “asset rifugio” e aumenta la propensione al rischio. Il biglietto verde perde lo 0,99% a 1,0749 dollari per un euro.

Oro

+0,6% a 1.871 dollari l’oncia.