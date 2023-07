Lyft esamina opzioni strategiche per unità di biciclette e scooter

Lyft esamina le opzioni strategiche per bici e scooter

Lyft, concorrente di Uber nel settore ride sharing, ha affermato di aver ricevuto “un forte interesse” per l’attività di biciclette e scooter. E sta quindi esplorando diverse opzioni per valorizzare la divisione.

La società ha sottolineato che l’interesse “non sorprende” dato che “le biciclette, e in particolare le e-bike, stanno diventando sempre più popolari mentre la ridership continua a battere i record”, si legge in una nota. Solo la scorsa settimana, i rider hanno effettuato oltre 1,4 milioni di corse sulla rete statunitense.

Presente in 53 paesi

“In qualità di fornitore leader di bike sharing, che fornisce soluzioni a oltre 53 mercati in 15 paesi, è logico che Lyft ascolti proposte credibili ed esplori partner strategici e opzioni in diverse forme per servire più rider in più città – viene evidenziato – Ci aspettiamo che questa parte dell’attività continui a essere una parte significativa dell’offerta di Lyft ora e in futuro”.

(Foto: Paul Hanaoka on Unsplash)