I conti di Estee Lauder

Estee Lauder punta a un incremento delle vendite tra il 3% e il 5% nel 2023. L’azienda di cosmetici statunitense per il momento ha tuttavia accusato un brutto colpo dai lockdown in Cina e dalle turbolenze internazionali. Tanto che la stima dei guadagni per il primo trimestre dell’anno fiscale è ben al di sotto delle previsioni degli analisti: tra 1,22 e 1,32 dollari per azione contro 1,84 dollari. La società prevede inoltre un calo delle vendite nette dal 10% all’8% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Oltre che al Covid – che ancora tiene banco in Oriente -, Estee Lauder ha attribuito le proiezioni negative agli impatti dell’invasione russa dell’Ucraina e alle transazioni in valuta estera, in particolare nei mercati internazionali mete di viaggi. Per il suo quarto trimestre fiscale, Estee Lauder ha registrato utili rettificati di 42 centesimi per azione su un fatturato di 3,56 miliardi di dollari. Gli analisti prevedevano che la società avrebbe riportato guadagni di 33 centesimi per azione su un fatturato di 3,42 miliardi di dollari. Le condizioni internazionali sfavorevoli sono state comunque parzialmente compensate dalla crescita nelle Americhe.

Gli utili per azione

Quasi archiviato il 2022, la società americana guarda a un 2023 più roseo con vendite nette organiche, che non tengono conto delle oscillazioni valutarie, acquisizioni o disinvestimenti, in aumento tra il 7% e il 9%. Estee Lauder prevede che gli utili per azione saranno compresi tra 7,11 e 7,33 dollari per l’anno. Escludendo la ristrutturazione e altri oneri, la societá prevede che l’utile per azione sará compreso tra 7,39 e 7,54 dollari. Ma il 2023 potrebbe essere l’anno della svolta non solo sui conti.

Il Wall Street Journal ha riportato la notizia che il colosso americano della cosmetica sarebbe pronto ad acquisire Tom Ford per 3 miliardi di dollari. Non solo sarebbe la più importante operazione della sua storia, ma segnerebbe anche l’ingresso di Estee Lauder nella moda. Anche se la società americana non avrebbe campo libero e ci sarebbero altri pretendenti al marchio di abbigliamento e accessori di lusso. Le azioni di Estee Lauder sono state scambiate al ribasso ieri perdono quasi il 2% nel trading pre-mercato. Quest’anno il titolo è sceso già del 25%.