Le società dell’ex fidanzato di Belen, Spinalbese

Tempo di affari e non solo di confessioni al Grande Fratello vip per Antonino Spinalbese, ex parrucchiere e ex compagno di Belen Rodriguez. Qualche settimana fa, infatti, Spinalbese ha dato vita quasi contestualmente a Milano a due società, le prime da lui costituite in Italia. Nel capoluogo lombardo davanti al notaio Diletta Girardi si sono presentati lo stesso Spinalbese con Alessandro Grange e Federico Chimenti per costituire la Santa Gertrudis srl di cui sono azionisti rispettivamente al 33% ciascuno Chimenti e Spinalbese con Grange al 34%, nominato amministratore unico.

Costumi da bagno

La newco ha per oggetto «la fabbricazione e il commercio di calzature, abbigliamento, tessuti in genere, cosmetici, profumi, costumi da bagno, beachwear, borse e articoli da boutique». La società ha lanciato una linea di costumi da bagno col marchio omonimo che però sul canale Instagram non ha ancora sfondato, avendo solo 800 follower circa. L’altra newco, sempre costituita davanti allo stesso notaio, si chiama Stan Mgmt srl e vede soci paritari Spinalbese e Grange, con quest’ultimo ancora amministratore unico.

L’attività è «la prestazione di servizi a favore di personaggi dello spettacolo e di atleti», «la realizzazione di campagne pubblicitarie» e gli studi di marketing. Grange, con un passato di social media manager, ha lanciato due anni fa proprio con Chimenti la Alexander Kim Snc, un’agenzia di pubbliche relazioni e press office, specializzata in moda, bellezza, lifestyle e food.