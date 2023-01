Gucci, il nuovo direttore creativo è Sabato De Sarno

Gucci ha un nuovo direttore creativo. Si tratta dello stilista napoletano Sabato De Sarno, che debutterà in passerella a settembre 2023 durante la Settimana della Moda Donna di Milano. Guiderà l’ufficio stile dell’azienda del gruppo Kering e avrà il compito di definire ed esprimere la visione creativa del marchio. De Sarno prenderà il posto di Alessandro Michele, il designer visionario che per circa 10 anni ha firmato le linee del brand ma che qualche mese fa ha messo fine a sorpresa al suo “straordinario viaggio”.

La carriera di Sabato De Sarno

Cresciuto a Napoli, ha dato il via alla sua carriera nel fashion system nel 2005 quando è entrato in Prada. Successivamente è passato prima a Dolce&Gabbana e poi a Valentino, dove per oltre 13 anni ha ricoperto ruoli di una certa responsabilità fino ad arrivare a essere fashion director al fianco di Pierpaolo Piccioli.

Al fianco di Marco Bizzarri

“Sono lieto che Sabato si unisca a Gucci in uno dei ruoli più influenti nel settore del lusso, quello di direttore creativo della nostra Maison” ha detto Marco Bizzarri, presidente e ceo di Gucci. “Avendo lavorato in alcuni dei più affermati brand di moda italiani, Sabato porta con sé un’esperienza vasta e di rilievo”. Lo stilista debutterà in passerella il prossimo settembre e di certo riuscirà a guidare il team creativo con una visione distintiva capace di dare il via a un nuovo capitolo di Gucci senza rinunciare alla tradizione.