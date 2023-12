Inditex, crescita a doppia cifra dell'utile in nove mesi

Il colosso dell’abbigliamento Inditex ha registrato, nei primi nove mesi dell’anno, un fatturato pari a 25,6 miliardi, in crescita dell’11,1% su base annua. L’Ebitda è aumentato del 13,9% a 7,4 miliardi, mentre l’utile netto si è attestato a 4,1 miliardi (+32,5%).

Margini stabili nel 2023

Il gruppo spagnolo noto per il marchio Zara e non solo, ha visto crescere le vendite, sia in store sia online, a tassi di cambio costanti tra il 1 dicembre e l’11 dicembre del 14% rispetto allo pari periodo del 2022.

Inditex ha segnalato che l’ottimizzazione dei negozi è in corso e avrà un impatto positivo sulle vendite. Per il 2023, prevede un margine lordo stabile ed una spesa in conto capitale ordinaria di circa 1,6 miliardi di euro.