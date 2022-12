Moda, Lanvin Group pronto al debutto a Wall Street il 15 dicembre

Si avvicina lo sbarco in Borsa per Lanvin Group . La quotazione era già nei piani per la fine dell’anno per la divisione moda della conglomerata cinese Fosun International , a cui fanno capo le maison Lanvin , Wolford , Sergio Rossi , Caruso e St. John . Ora sembra però esserci una data: la holding e il partner Primavera Capital Aquisition Corporation ( Pcac ) hanno reso noto che le azioni della società saranno negoziate a partire da giovedì 15 dicembre alla Borsa di New York , sotto il nome di Lanv. La scalata verso l’ Ipo del player del lusso era iniziato questa primavera tramite una Spac , concordando una fusione con la società veicolo Primavera Capital Acquisition Corporation. Una mossa importante, dato che si tratta della prima quotazione di un big della moda sulla Borsa statunitense a distanza di un anno dal debutto del gruppo Zegna .

Contesto macroeconomico difficile

Il percorso non è stato privo di ostacoli. In seguito ai risultati del primo semestre 2022, lo scorso ottobre la società aveva anche comunicato il ridimensionamento della propria valutazione, fino al mese di marzo attestatasi a quota 1,25 miliardi di dollari, a un miliardo, a fronte di un “contesto macroeconomico molto cambiato” e “in linea con “player comparabili del settore”. Ma la società sembra fiduciosa sulla riuscita dell’operazione. “Diventare una società pubblica è un passo naturale per Lanvin group in questo momento – ha dichiarato il ceo Joann Cheng -. Abbiamo costruito un portafoglio solido di marchi storici e registrato una forte crescita negli ultimi anni. Guardando al futuro, la nostra strategia sta guidando una crescita organica continua attraverso l’espansione geografica, di canale e di prodotto per i nostri marchi, unita a investimenti disciplinati nel settore della moda di lusso. In un contesto di comprovata resilienza nel mercato dell’alto di gamma, siamo fiduciosi che questa strategia ci consentirà di offrire una crescita e un valore sostenuti a lungo termine ai nostri azionisti”.