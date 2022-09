I guadagni delle modelle

Mentre Milano si prepara alla Fashion week (dal 20 al 26 settembre), le modelle più celebri del mondo si preparano ad incassare i loro cachet da capogiro. Denaro che non sempre le bellissime mannequins riescono a far fruttare come ha fatto la croata Slalvica Ecclestone la cui ricchezza stimata è di un miliardo e duecento milioni di dollari

Le modelle più pagate del 2022

Con un incasso da 40 milioni di dollari, la modella americana Kendall Jenner conquista il podio della più pagata del 2022. Per la figlia di Kris e Caitlyn Jenner, si tratta di una graditissima conferma: il primato dura infatti da ormai tre anni. E la somma intascata è di gran lunga superiore a quella che mediamente incassa una modella statunitense (circa 112 mila dollari l’anno). Tutto merito dei contratti stretti come maison del lusso come Givenchy e Calvin Klein, ma anche con brand celebri come Pepsi. Al secondo posto nella classifica delle modelle più pagate c’è Chrissy Teigen con circa 39 milioni di dollari nel 2022, seguita a ruota da Rosie Huntington-Whitely, che, grazie alle campagne per Burberry e Victoria’s secret ha incassato circa 32 milioni di dollari.

Le modelle emergenti del 2022

Adriana Lima è al quarto posto con un incasso 2022 da 31 milioni di dollari, come Cara Delevingne, modella, ma anche cantante e attrice, Al sesto posto della classifica troviamo Gigi Hadid, conosciuta per il suo sostegno alle associazioni di beneficenza. Quanto ha guadagnato nel 2022? Venti milioni di dollari. La sorella più piccola, la 24enne Bella, la segue da vicino: grazie al contratto con Dior ha chiuso il 2022 incassando 19 milioni di dollari. Il visto portoricano del marchio della cosmesi d’Estée Lauder, Joan Smalls, è in ottava posizione con 19 milioni di dollari di introiti. Chiudono la classifica delle dieci modelle più pagate al mondo, Liu Wen e Doutzen Kroes che hanno guadagnato rispettivamente 18 e 17 milioni di dollari. Meno della metà di quanto guadagna Kendall Jenner. Ma cifre decisamente considerevoli.