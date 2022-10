Percassi si compra il 100 per cento della catena dei negozi Kiko

Percassi compra Kiko

Antonio Percassi si porta a casa il 100 per cento della nota catena di cosmetica Kiko. Tramite la sua Odissea, già azionista di riferimento del brand, acquisterà la partecipazione del 38% della società detenuta da Peninsula Capital. Il closing dell’operazione è previsto entro la fine del 2022. Fondata nel 1997 da Antonio e Stefano Percassi, Kiko è una multinazionale italiana presente in 52 Paesi e con vendite per circa 750 milioni di euro.

“Questa operazione è per noi motivo di grande soddisfazione ed orgoglio. Siamo molto legati a questo brand, che abbiamo visto nascere e crescere a ritmi impressionanti – dichiara Antonio Percassi -. Dati i buoni risultati con cui prevediamo di chiudere il 2022, ci auguriamo che continui nel suo percorso di crescita e consolidamento nel mondo iniziato 25 anni fa a Milano. Questo ulteriore investimento testimonia la fiducia del nostro gruppo nelle potenzialità di Kiko”.