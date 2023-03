Prada assumerà oltre 400 persone in Italia entro fine 2023

Prada assumerà 400 persone in Italia

(Teleborsa) – Prada, gruppo italiano del lusso quotato a Hong Kong, ha annunciato un piano di assunzioni in Italia, concentrate sul territorio toscano, umbro e marchigiano, che prevede l’inserimento di oltre 400 risorse entro la fine del 2023 e mira a potenziare la capacità produttiva per sostenere la crescita evidenziata dai recenti risultati. L’obiettivo, si legge in una nota, è conferire al gruppo maggiore autonomia e agilità nel rispondere alle esigenze del mercato.

“Il gruppo Prada continua a investire nella propria filiera produttiva, coerentemente con quanto annunciato a fine 2021 durante il Capital Markets Day – ha dichiarato Massimo Vian, direttore industriale di Prada – Potenziamo la nostra struttura industriale, rispettosi dei partner di lungo periodo. Le oltre 400 assunzioni saranno strategiche per far crescere il gruppo nei prossimi anni e la Prada Group Academy giocherà un ruolo sempre più fondamentale per il nostro sviluppo e per quello del tessuto produttivo italiano del settore. Consideriamo nostro dovere formare giovani talenti e mantenere vivo il sapere artigianale“.

Dove avverranno le assunzioni

I maggiori incrementi sono previsti negli stabilimenti di: Scandicci (FI), Divisione Pelletteria, dove l’organico crescerà del 50% e le nuove assunzioni saranno circa 100; Piancastagnaio (SI), Pelletteria, dove sono previste 50 assunzioni, per una crescita complessiva dell’attuale organico del 50%; Torgiano (PG), Maglieria, dove la crescita in termini di organico avverrà attraverso l’assunzione di 85 persone entro novembre 2023.