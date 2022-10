La Cina vende gas in eccesso all’Europa

La Cina, si sa, ne sa una più del diavolo. Soprattutto quando si tratta di incrementare i proprio profitti commerciali e far leva sulle difficoltà altrui. L’ultima mossa del Dragone per combattere il rallentamento economico che attanaglia il Paese, è ora quella di rivendere il gas all’Europa bisognosa. Quale gas? Non quello di propria produzione, ma quello che gli rimane in eccesso da accordi commerciali con gli Stati Uniti. Un affare che fa guadagnare alla Cina centinaia di milioni per carico venduto.

Gas liquefatto verso l’Europa

La notizia l’ha diffusa il Wall street Journal. Secondo la testa statunitense, le importazioni cinesi di GNL statunitense, in effetti, sono diminuite dell’84% dall’inizio della guerra in Ucraina, poiché la domanda cinese è crollata a causa del blocco del Covid mentre la domanda europea ha fatto aumentare i prezzi del mercato. Così le società energetiche cinesi, che hanno firmato contratti a lungo termine per l’acquisto di gas naturale liquefatto statunitense, stanno vendendo l’eccesso a vari Paesi. Gli acquirenti includono Europa, Giappone e Corea del Sud. Un segnale del trend si nota da questo dato: solo 19 navi GNL provenienti dagli Stati Uniti hanno attraccato in Cina nei primi otto mesi dell’anno, rispetto alle 133 dello stesso periodo dell’anno scorso.

Quanto guadagnano i cinesi

È difficile stimare il profitto effettivo delle aziende cinesi. Gli affari sono privati, le imprese potrebbero rivendere sia carichi a lungo termine che carichi acquistati in anticipo. Il gas, poi, può passare attraverso molte mani durante il processo di scambio, anche mentre le navi sono in mare. Tuttavia, ci sono dati che ci danno un’idea. Per il 2022, la Cina ha 72 milioni di tonnellate di GNL a lungo termine, ma si prevede che ne necessiteranno solo 66 milioni, secondo la società di dati ICIS. Con i milioni che non le servono, ci faranno un bel gruzzoletto.