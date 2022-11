L’annuncio di Ivanka Trump

Ivanka Trump, figlia dell’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump, non intende dedicarsi alla politica nei prossimi anni. Lo ha dichiarato la diretta interessata, dopo l’annuncio ufficiale della terza candidatura di Trump alla Casa Bianca. “Amo moltissimo mio padre. Questa volta, però, scelgo di dare la priorità ai miei figli e alla vita privata che stiamo creando come famiglia. Non ho in programma di impegnarmi in politica”, ha affermato la figlia dell’ex presidente nel corso in una intervista a “Fox News Digital”. Ivanka Trump ha servito come consigliera presidenziale durante l’amministrazione Trump, dedicandosi in particolare a questioni riguardanti l’istruzione e l’emancipazione femminile.

L’ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato ufficialmente la sua candidatura per la Casa Bianca nel 2024. Parlando dalla sua residenza a Mar-a-Lago, in Florida, Trump ha detto ieri che “il ritorno degli Stati Uniti inizia adesso”. Il suo staff ha già consegnato alla commissione elettorale federale la documentazione relativa alla sua candidatura, presentando la richiesta per un nuovo comitato per la campagna elettorale denominato “Donald J. Trump for President 2024”.

In base ai documenti, le attività del comitato saranno coordinate con quelle del già esistente “Trump Save America Joint Fundraising Committee”. La candidatura di Trump, che durante il suo mandato è stato sottoposto a due impeachment, rappresenta un caso unico nella storia del Paese: l’ex presidente è infatti al centro di numerose indagini giudiziarie. Dai documenti classificati che avrebbe portato via dalla Casa Bianca alle indagini sulle interferenze da parte sua e del suo staff per bloccare la certificazione della vittoria di Joe Biden alle elezioni del 2020, fino ad arrivare alle inchieste finanziarie che coinvolgono la Trump Organization.