La Camera Usa pubblica le dichiarazioni dei redditi di Trump

Le carte di Trump pubblicate dal Congresso

La Camera Usa su pressione dei democratici ha pubblicato le dichiarazioni dei redditi di Donald Trump dal 2015 al 2020. “I democratici non avrebbero dovuto farlo, la Corte Suprema non avrebbe dovuto approvare”, ha commentato l’ex presidente. “I democratici radicali di sinistra usano come arma qualsiasi cosa”.

Parlando dei documenti pubblicati, The Donald ha commentato che dimostrano come “ho avuto successo e sono stato in grado di usare alcune deduzioni fiscali per creare migliaia di posti di lavoro“.

Dalle carte (oltre seimila pagine) risulta che nei suoi primi tre anni di presidenza Donald Trump ha pagato 1,1 milioni di dollari in imposte federali sui redditi, ma non ha versato nemmeno un dollaro nel 2020, circostanza peraltro già nota. In quell’anno lui e l’ex first lady Melania hanno registrato un reddito negativo di 4,7 milioni di dollari nel 2020, con reddito imponibile e passività fiscale netta pari a zero dollari.

Si scopre inoltre che Trump aveva diversi conti correnti bancari all’estero fra il 2015 e il 2020, incluso uno in Cina dal 2015 al 2017.

Un’iniziativa come quella dei dem non avveniva dal 1973, quando l’agenzia delle entrate americana consegnò le dichiarazioni dei redditi del presidente Richard Nixon a una commissione del Congresso.

Lo scorso novembre Trump ha annunciato la sua intenzione di correre alle elezioni politiche del 2024.