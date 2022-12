Logistica, Gruppo Bolloré completa cessione delle attività in Africa a Msc

Ceduta la logistica in Africa

Bolloré, holding quotata su Euronext Paris e controllata dall’omonima famiglia, ha annunciato il completamento della vendita al gruppo svizzero MSC, uno dei principali attori mondiali nel trasporto e nella logistica di container, del 100% di Bolloré Africa Logistics, comprendente tutte le attività di trasporto e logistica del gruppo Bolloré in Africa, sul base di un enterprise value di 5,7 miliardi di euro, al netto delle quote di minoranza. Il prezzo di cessione delle azioni è di 5,1 miliardi di euro, mentre sono stati rimborsati 600 milioni di euro di finanziamenti soci. L’operazione era stata annunciata a fine 2021.

Accordo con Msc a fine marzo

“Il gruppo Bolloré rimarrà fortemente coinvolto in Africa, in particolare attraverso Canal+, e continuerà anche a sviluppare in questo continente le sue attività in molti campi come le comunicazioni, l’intrattenimento, le telecomunicazioni e l’editoria”, si legge in una nota. Il gruppo Bolloré aveva annunciato a fine marzo un accordo con Msc per la cessione delle proprie attività logistiche in Africa, ramo emblematico del gruppo che interessa più di 20 Paesi del continente africano, in particolare una rete di sedici concessioni portuali, magazzini e nodi stradali e ferrovie. Con sede a Ginevra, Msc appartiene alla famiglia italiana Aponte e vanta una flotta di 560 navi e piu’ di 100.000 dipendenti.