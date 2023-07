L'oro torna nei forzieri delle banche centrali, acquisti record da Cina e Turchia

Le banche centrali tornano a comprare oro fisico

L’oro torna di gran moda per gli investitori sovrani. Secondo una ricerca di Invesco, le banche centrali nel 2022 e nel primo trimestre del 2023 hanno comprato massicciamente oro fisico e hanno rimpatriato riserve detenute all’estero. Nel secondo caso, la motivazione va ricercata nella volontà di evitare la possibilità di avere le proprie riserve all’estero congelate in seguito a sanzioni, dopo il precedente della Russia. Londra, uno dei principali centri per lo stoccaggio di riserve di oro per conto di banche centrali e grandi investitori, ha cGli acquisti di oro sarebbero invece spinti principalmente dalla necessità di proteggere le proprie riserve dall’aumento dell’inflazione.

Cina e Turchia i principali acquirenti

L’oro fisico e le riserve reimportate rappresentano un passaggio significativo nelle politiche d’investimento delle banche centrali. Parallelamente agli acquisti di oro, nota ancora la ricerca di Invesco, sono diminuiti gli acquisti di strumenti finanziari che seguono il prezzo del metallo, come gli Etf. “Finora – spiega Rod Ringrow di Invesco al Financial Times – le banche centrali regolavano i propri investimenti sull’oro comprando o vendendo strumenti finanziari come swap o Etf”.

Cina e Turchia, da sole, hanno rappresentato quasi un quinto di questi acquisti. Acquisti significativi sono stati effettuati anche da Singapore, India e una serie di paesi del Medio Oriente. Nel caso della Turchia, a spingere gli acquisti della banca centrale è stata la domanda interna. I risparmiatori turchi hanno comprato oro fisico per proteggere i propri risparmi dalle fluttuazioni della valuta locale.

Domanda record

Nel 2022 la domanda globale di oro è stata di 4741 tonnellate, il massimo degli ultimi 11 anni. Nel 2020 la domanda era stata di 3678 tonnellate. Tra 2021 e 2022 i deflussi dagli Etf sull’oro sono diminuiti dell’equivalente di 300 tonnellate.

Gli acquisti delle banche centrali hanno contribuito all’aumento dei prezzi del metallo. Anche se nelle ultime settimane, nota l’Ft, la prospettiva di tassi Usa ancora elevati ha fatto scendere le quotazioni, con gli investitori attratti da asset con maggiori rendimenti.