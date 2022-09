Gli addobbi di Natale di Melania Trump

Melania Trump ha ufficialmente un nuovo lavoro: fa la designer di addobbi natalizi e ha lanciato una sua linea da collezione. L’ex first lady, moglie di Donald Trump, ha presentato sul mercato una serie di decorazioni per il prossimo di Natale, che metterà in vendita sul suo sito. Il prezzo? A partire da 35 dollari ed una parte del ricavato andrà in beneficenza.

Gli addobbi sono tutti realizzati negli Stati Uniti e ognuno ha la firma di Melania Trump. Inoltre, la modella slovena ha previsto in vendita in abbinata anche un NFT animato, coniato sulla blockchain di Solana. La collezione si comporrà di sei ornamenti e avrà il nome “The American Christmas Collection”. Ci sarà l’albero di Natale e la bandiera americana, così come il logo Be Best, che è il nome della sua organizzazione di beneficenza. Tutt’altro spirito, quindi, rispetto a quando Melania era alla Casa Bianca e aveva rivelato di essere frustrata dalle tante decorazioni di Natale.