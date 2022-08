La dieta di Elon Musk

«Su consiglio di un buon amico ha fatto il digiuno intermittente e mi sento più in salute». E più in salute vuol dire aver perso ben 9 chili. Parola di Elon Musk, l’uomo più ricco del mondo, patron di Tesla e al centro della contesa su Twitter. E proprio su Twitter Musk ha annunciato il suo prodigioso cambiamento.

Il miliardario dice di sentirsi più in salute. Ma va detto che il digiuno intermittente non è molto consigliato dai nutrizionisti. Uno dei principi su cui si basa è quello del 16/8, dove 16 sono le ore di digiuno e 8 le ore in cui vengono devono venire consumati 2 o 3 pasti. Una strategia alimentare che andrebbe ad incidere sul metabolismo. Per Musk un toccasana.