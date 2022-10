Il compleanno del presidente Putin

Il presidente russo Vladimir Putin compie 70 anni il 7 ottobre 2022. Ma sarà un compleanno amaro, tra la guerra in Ucraina, il problema delle sanzioni, che stanno fiaccando l’economia interna e le incertezze legate al sabotaggio di Nord Stream. Difficile quindi immaginare che Putin possa prendersi una giornata di pausa, come nel 2019, quando si fece immortalare e pesca con il ministro della Difesa Sergei Shoigu. O come nel 2014, quando aveva festeggiato nella taiga. L’anno successivo si era concesso poi una partita a hockey con il pubblico che gli ha cantato la canzone di “buon compleanno”.

Per la prima volta da quando è presidente, infatti, ovvero dal dicembre del 2000, si trova in un posizione difficile. E per la prima volta, appare meno scontata la sua permanenza al potere fino al 2036, così come aveva immaginato approvando la riforma costituzionale nel 2020 che gli dà la possibilità di ricandidarsi un’altra volta nel 2024.

Nato il 7 ottobre del 1952 in una Leningrado, che si doveva ancora riprendere dalla guerra contro i nazisti, è cresciuto con il mito della patria. Ha ricoperto il ruolo di funzionario dell’intelligence del KGB per 16 anni, prima di dimettersi nel 1991 per iniziare la carriera politica a San Pietroburgo come vicesindaco della città. Successivamente si è trasferito a Mosca nel 1996 per unirsi all’amministrazione del presidente Boris Eltsin, prestando servizio come direttore dell’FSB, l’agenzia che ha sostituito il KGB. Nell’agosto 1999, Eltsin lo nominò primo ministro e da allora l’ascesa fu inarrestabile.