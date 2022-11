Una Fed più bonaria, da dicembre potrebbero rallentare i tassi

Il rialzo dei tassi della Fed

La Federal Reserve potrebbe allentare la portata dei rialzi dei tassi di interesse a partire dalla riunione del Consiglio direttivo in programma a dicembre, anche se parlare di una possibile interruzione degli incrementi è “assolutamente prematuro”. Lo ha detto il governatore della Fed, Jerome Powell dopo l’approvazione di un nuovo rialzo dei tassi di interesse pari allo 0,75 per cento. “Arriverà il momento in cui sarà necessario allentare i rialzi dei tassi, e in presenza della giuste condizioni questo potrebbe avvenire già alla riunione di dicembre”, ha detto

L’economia statunitense ha rallentato in maniera significativa rispetto all’anno scorso: la spesa dei consumatori è in calo, e il mercato immobiliare riflette i rialzi dei tassi di interesse sui mutui ipotecari. “Nonostante ciò, il mercato del lavoro rimane solido, con un tasso di disoccupazione ai massimi storici e il livello dei salari in aumento”, ha aggiunto

La Federal Reserve ha a disposizione tutti gli strumenti necessari per ripristinare la stabilità dei prezzi negli Stati Uniti, per il bene dei consumatori e delle imprese, ha ribadito Powell. “Senza prezzi stabili non sarà possibile raggiungere una crescita stabile nel lungo periodo, né mantenere le condizioni positive del mercato del lavoro: in questo contesto, i rialzi dei tassi di interesse sono appropriati, e la politica monetaria dovrà rimanere restrittiva per un certo periodo di tempo, con i dovuti aggiustamenti in base agli sviluppi macroeconomici”, ha detto.