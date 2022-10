Muhozi Kainerugaba rimosso dall’incarico

Si è capito subito che per Muhozi Kainerugaba i tweet sono praticamente un’ossessione. Noi l’abbiamo conosciuto grazie al post che formalizzava, con l’offerta di 100 vacche, la proposta di matrimonio a Giorgia Meloni. Ma il figlio del presidente ugandese Yoweri Museveni cinguetta parecchio sulla piattaforma e con diversi messaggi. Da quelli celebrativi per i 600 mila follower raggiunti a quelli sugli incontri istituzionali, passando per esternazioni piuttosto eccentriche. Un modo di comunicare “vivace” che pare non sia piaciuto troppo a papà. Il presidente, infatti, lo ha appena rimosso dalla carica di comandante delle truppe di terra.

La promozione dal padre come contentino

La mossa è stata studiata proprio perché i messaggi di Kainerugaba minerebbero la solidità del potere presidenziale. Il presidente allora ha pensato di rimuoverlo sì dall’incarica delicato, dandogli un contentino non da poco. Kainerugaba infatti è stato promosso, allo stesso tempo, generale a pieno titolo, il grado più alto dell’esercito. Un record. Perché l’ugandese diventa a 48 anni il più giovane nel suo Paese ad aver mai ricevuto questa carica.

Il suo sostituto

Kainerugaba ha dovuto però lasciare i soldati che ha ringraziato con un post. Al sostituirlo c’è Kayanja Muhanga, che ha guidato le missioni dell’esercito ugandese in Somalia ed attualmente è alla testa del contingente che combatte i ribelli delle Forze democratiche alleate nella Repubblica democratica del Congo. A differenza del suo predecessore, Muhanga non è molto attivo sui social. Sicuramente una carta che ha giocato a suo favore.

I tweet discussi

Sono vari i tweet discussi che Kainerugaba ha pubblicato nella sua carriera social. In passato ha espresso, tramite la piattaforma, sostegno ai ribelli del Tigray orientale in lotta contro le truppe federali etiopi. E ha pure lanciato messaggi di solidarietà ai ribelli del Congo orientale. Non solo Africa, però. Celebre è anche il messaggio in cui sosteneva che tutti gli africani sono dalla parte della Russia nel conflitto contro l’Ucraina. Uscite che hanno aumentato la sua fama social, ma allo stesso tempo messo apprensione al padre.