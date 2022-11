L’arresto degli spacciatori in Perù

Dolcetto o scherzetto? Macchè. Era un’operazione di polizia. Travestiti da Spider Man, Capitain America, Thor e Catwoman gli agenti passeggiavano per le vie di Lima, la capitale del Perù, la notte di Halloween. L’obiettivo? Arrestare degli spacciatori. Capitain America ha sfondato la porta del covo con il martello di Thor. Quindi, con il supporto di dieci agenti della polizia di riserva i supereroi sono entrati nell’abitazione e hanno eseguito gli arresti.

Gli spacciatori pensavano fosse uno scherzo, ma quando sono scattate le manette si è materializzata la più cruda realtà. Un’intera famiglia si dedicava alla micro-commercializzazione dei farmaci in quella casa e la droga sarebbe stata venduta in un parco vicino. Un arresto andato in scena anche sotto gli occhi dei passanti, che hanno immortalato la super operazione di polizia.