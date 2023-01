Donald Trump torna su Instagram e Facebook: Meta rimuove il bando dopo due anni

Trump torna su Facebook e Instagram

Due anni dopo Donald Trump sta per tornare su Facebook e Instagram: la casa madre Meta, infatti, ha deciso di reintegrare l’ex presidente Usa e i suoi account torneranno operativi fra qualche settimana. Trump era stato sospeso da Meta il 7 gennaio 2021 perché la creatura di Zuckerberg riteneva che i suoi post incitavano alla violenza. “In via generale non vogliamo intralciare il dibattito sulle nostre piattaforme, soprattutto in un contesto di elezioni democratiche”, spiega Nick Clegg, il presidente dei global affairs di Meta.

“Il pubblico – ha continuato Clegg – deve essere in grado di ascoltare quello che i politici hanno da dire – il bello, il brutto e il cattivo – in modo da poter effettuare scelte informate ai seggi”. Una posizione ben diversa rispetto a quella del 2021, quando Meta optò per il bando dopo l’assalto al Congresso. Clegg ricorda che allora è “stata una decisione straordinaria presa in circostanze straordinarie”. La sua riammissione “non vuol dire che non vi sono limiti a quello che si può dire sulla nostra piattaforma”, sottolinea Clegg. “Quando c’è un rischio chiaro di danni al mondo reale allora agiamo”, aggiunge.

Pene severe in caso di “nuove violazioni”

Trump non si fa scappare l’occasione e prova a monetizzare subito la vittoria con la riammissione sui due social network. Il divieto “è una cosa che non sarebbe mai dovuta accadere a un presidente in carica”, ha infatti commentato Trump su Truth dopo l’annuncio. L’ex presidente riconduce la scelta a una motivazione economica: Facebook ha “perso miliardi di dollari di valore da quando il vostro presidente preferito, io, è stato defenestrato”.

Trump potrà tornare, ma con una spada di Damocle sospesa sopra i suoi account. Visti i precedenti, infatti. Meta ha specificato che se dovesse postare ulteriori contenuti in violazione alle regole vigenti, questi “saranno rimossi e lui sarà sospeso per un periodo fra il mese e i due anni“. Per l’ex presidente, voglioso di tornare alla Casa Bianca, il reintegro può rappresentare un’altra piattaforma su cui tornare a raccogliere consenso in vista delle elezioni.