Trump non ha dovuto pagare le tasse nell'ultimo anno da Presidente

Trump non ha pagato le tasse

L’ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, non ha versato le tasse, o meglio, le imposte federali sul reddito nel 2020, ultimo anno della sua permanenza alla Casa Bianca, a causa delle perdite economiche subite dalle sue società. È quanto emerge dalla documentazione fiscale dell’ex presidente, di cui la Camera dei rappresentanti ha approvato nei giorni scorsi la completa pubblicazione.

Secondo i documenti, pubblicati il 20 dicembre dalla commissione per l’Impiego dei fondi pubblici e relativi a un periodo di sei anni – tra il 2015 e il 2020 – il reddito imponibile di Trump ha esibito forti fluttuazioni nel corso dei suoi quattro anni alla Casa Bianca: dai documenti fiscali non sembrano emergere evidenze di irregolarità fiscali, quanto piuttosto un danno d’immagine per l’ex presidente e la sua fama di affarista di successo.

I Democratici alla Camera hanno comunque espresso riserve in merito ad alcune delle deduzioni fiscali di cui l’ex presidente si è avvalso tra il 2016 e il 2020, sostenendo che l’Internal Revenue Service (Irs) non abbia effettuato revisioni dei conti a carico dell’ex presidente sino al 2019. La pubblicazione delle dichiarazioni dei redditi di Trump segnano il culmine di una battaglia legale intrapresa proprio dai Democratici sin dall’elezione dell’ex presidente, e secondo il portavoce della Trump Organisation, Steven Cheung, costituiscono un “attacco politicamente motivato” all’ex presidente.