La corsa all’auto elettrica

L’ultimo incentivo all’acquisto di automobili elettriche è stato appena approvato dall’amministrazione di Joe Biden per il mercato statunitense. Settemilacinquecento dollari di contributo sotto forma di credito fiscale per tutti i cittadini americani che decideranno di passare all’auto senza motore a scoppio acquistando un nuovo modello motorizzato con una batteria al litio. Non può, quindi, sorprendere che la corsa all’auto elettrica trascini, nella stessa direzione rialzista, anche le azioni, non molte ad essere precisi, delle società quotate ed attive nel comparto del litio: il metallo utilizzato per produrre le batterie elettriche. La batteria elettrica, la sua produzione e la sua gestione, sono forse il più interessante business complementare legato al boom dell’automobile senza pistoni e non riguarda soltanto le società minerarie che estraggono il minerale ma anche le nuove tecnologie brevettate per trattarlo e riciclarlo.

Il business del litio

Su cosa puntare per chi è interessato ad andare lungo sul business del litio? Il più grande produttore al mondo di questo raro metallo è la cilena Sociedad Quimica y Minera de Chile quotata al Nyse e che capitalizza 31 miliardi di dollari. Da inizio anno ha guadagnato oltre il 100% passando da 50,73 dollari del 3 gennaio ai 108,70 dollari della chiusura di venerdì scorso. È un titolo estremamente interessate in periodi di alta inflazione, perché ha pagato uno yield del 9% in termini di dividendo distribuito ed incorpora, sulla base delle aspettative di utili per azione 2022, un dividendo superiore all’11%. Significa che il total shareholder return dell’azione mineraria cilena è ora ricompreso in un’area da abbondante tripla cifra. Il consensus assegna un giudizio hold all’azione che, avendo corso molto negli ultimi mesi, può ora scontare anche le sempre possibili prese di beneficio. Il titolo può essere tenuto in considerazione come una interessante occasione di acquisto in caso di nuova correzione del mercato post rally estivo.

Il riciclaggio del litio

Per chi preferisce i cosiddetti penny stock e la loro originale e potenziale volatilità al rialzo si suggerisce di analizzare Aqua Metals quotata al Nasdaq. La società possiede delle tecnologie proprietarie proprio per il riciclaggio del piombo e del litio che possono trovare impiego anche nel caso delle batterie elettriche. Capitalizza 81 milioni di dollari ed è stata fondata nel 2014: da inizio anno ha lasciato sul terreno circa il 20% ma vanta un prezzo target di 4 dollari nell’ultimo report sul titolo di fine aprile e vanta un potenziale di rialzo del 280% rispetto all’ultima chiusura della scorsa settimana. L’upside dell’azione risiede molto nella capacità che saprà sviluppare la società nel creare un suo network per la raccolta ed il trattamento proprio delle batterie al litio quando la numerosità dei veicoli elettrici si farà più importante in termini di volumi di vendite annue non solo negli Usa.