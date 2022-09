Con Elon Musk s’inaugura la politica monetaria 4.0

Il parere di Musk sulla politica monetaria

«La Fed dovrebbe ridurre i tassi di 25bps perché un rialzo eccessivo rischia di innescare la deflazione», firmato Elon Musk, l’imprenditore seriale più ricco e di maggior successo al mondo. E così la politica monetaria che abbiamo conosciuto per un paio di secoli, fatta di banchieri in gessato noiosamente formatisi tra i marmi delle banche centrali ed i grattaceli di Wall Street, esce di scena per lasciare il palcoscenico a quella 4.0, sicuramente originale, perché animata da imprenditori tech che forse mai hanno studiato un testo di macroeconomia.

Proporre di ridurre i tassi di interesse mentre le banche centrali si trovano a fronteggiare la più importante fiammata inflazionistica da decenni a questa parte è un po’ come chiedere ad uno chef cinese di cucinare una carbonara: non ci si può sorprendere se nel piatto arriva un mix di riso, uova e pancetta rosolata. Eppure Musk lo ha affermato, senza temere le critiche, e spiegando che altrimenti, proseguendo con la tradizionale policy di decidere rialzi del costo del denaro quando l’inflazione è in rialzo, si rischia la deflazione, quindi implicitamente facendo capire che il rischio più pericoloso che riguarda oggi imprese e cittadini, non e’ il tanto temuto e commentato rialzo dei prezzi, quanto il pericolo che la recessione faccia crollare la domanda e si trascini dietro una spirale ribassista dei prezzi.

Con la sua uscita il patron della Tesla segnala la peculiarità dei mercati contemporanei, molto più volatili di quelli nei quali veniva pratica la politica monetaria da testi universitari, perché interconnessi e pronti a mutare nelle aspettative in tempo praticamente reale. E proprio la formazione delle aspettative ai tempi dei social media e della finanza comportamentale la novità più importante; quella che consiglia di approfondire chi, come Musk, ha realizzato il suo successo imprenditoriale surfando con abilità anche i cambi di umori della massa e navigando al meglio nel contesto dei nuovi media. Come dire che nel mondo di oggi, per il tycoon cofondatore di PayPal, passare dall’inflazione alla deflazione può avvenire molto più rapidamente di quanto non si pensi o si sia abituati a pensare. Un battito di ala di farfalla capace di innescare la peggiore tempesta per il capitalismo: la deflazione appunto.

Ecco perché diventa sempre più importante diversificare i board delle banche centrali, evitando che siano popolati esclusivamente di persone con curriculum tutti eguali fatti di studi e di esperienze del tutto omogenei, mentre altre sono le lenti necessarie per ben interpretare la realtà economica nella quale il contributo al Pil del comparto tech e digitale è diventato quello più importante tra tutti i settori produttivi. Ed ecco anche spiegato perché oggi è importante, quanto mai così tanto prima, che la politica monetaria sappia darsi obiettivi non monotematici, come un target rigido di inflazione, per aprirsi all’analisi dei trend comportamentali non solo di matrice occidentale.

La reazione alla correzione di Wall Street degli investitori asiatici è importante da capire quanto quella dei pensionati e pensionandi americani. Musk, insomma, con il suo solito tweet ha rotto il conformismo della politica monetaria tradizionale ed aperto le porte a potenziali politiche pubbliche più originali nel saper interpretare il contesto di oggi e nel saper offrire ricette innovative o comunque non tradizionali.