La lezione che arriva dalla crisi

Quando l’inflazione si impenna, così da costringere le banche centrali a troppo rapide inversioni nella politica monetaria, e la produzione e il commercio internazionale subiscono l’impatto di una crisi energetica innescata da una guerra non troppo regionale, la lezione da portare a casa per gli investimenti futuri è molto semplice: i cosiddetti beni rifugio non funzionano più come ci avevano abituato nel passato. Quando rischi e volatilità si fanno davvero originali allora restare legati a schemi di analisi tradizionali serve davvero a poco. È quello che è successo da febbraio nelle borse e nei mercati finanziari mondiali.

Se si esclude il dollaro, il vero bene rifugio emerso nella crisi in corso, è davvero difficile orientarsi nel contesto contemporaneo dove anche l’oro ha perso il 6,3% da inizio anno per l’oncia quotata in dollari. Quali mercati scegliere se si pensa che la crisi ucraina non sarà di breve soluzione e l’andamento rialzista dell’inflazione essere destinato a innescare una recessione da politica monetaria non gradualista? A livello di singole borse e di monete nazionali, Oslo e Dubai meritano qualche attenzione. L’OBX Index della borsa norvegese è oggi praticamente in linea con i valori di inizio anno, mentre il Nasdaq ha perso il 28%; lo S&P 500 oltre il 20% e l’EURO STOXX 50 circa il 19%.

L’inflazione in Norvegia è al 6,5%, il tasso di interesse sui bond pubblici decennali all’1,4%, ma soprattutto la bilancia commerciale delle partite correnti registra un attivo del 17,3% rispetto al Pil del paese. Secondo alcuni analisti la corona norvegese è sottovalutata al cambio attuale del 47% e questo è lo spazio di guadagno che può portare a casa chi investe in corone ai corsi del momento. La borsa di Oslo, poi, è ricca di azioni legate all’oil e al gas che possono approfittare dello scenario di crisi attuale, come il colosso Equinor in guadagno del 53% da inizio anno e con un dividend yield di circa il 2,5%.

La borsa di Dubai, invece, vanta un indice in guadagno del 9% nel 2022, segnalandosi con un moderno safe heaven quando la tempesta si abbatte sui mercati e la crisi energetica dischiude la strada ai sei produttori arabi del Golfo di poter guadagnare 3,5 trilioni di dollari aggiuntivi nel prossimo lustro grazie allo shock prodotto da Vladimir Putin. Cinque mesi fa, Dubai ha registrato l’IPO più importante della sua storia borsistica con la quotazione di circa il 20% della utility DEWA, che ha ricevuto una domanda 37 volte superiore all’offerta, e aprendo la stagione della borsa emiratina per nuove quotazioni. Anche perché il dirham, la valuta locale, avendo un cambio fisso con il dollaro, ha beneficiato al 100% della rivalutazione della moneta americana che pare proseguire senza pause, mentre Mosca bombarda il Donbass e la Fed procede con rialzi accelerati nel costo del denaro.

Altra borsa che ha mostrato una buona capacità di resistenza è quella giapponese in ribasso solo del 3,6% da inizio anno. Oggi Tokyo, con la sua inflazione contenuta al 3% e uno yen debole in grado di favorire l’export, può essere un originale bene rifugio. Andare long sull’indice Nikkei 225 potrebbe essere una scommessa capace di dare buone soddisfazioni nei prossimi mesi.

La valuta che conviene, invece, maneggiare con particolare attenzione è la sterlina britannica, già affossata la scorsa settimana dalla politica fiscale senza coperture del nuovo governo. Il pound potrebbe continuare a scivolare nei prossimi mesi penalizzato dal deficit della bilancia commerciale, che ha raggiunto l’8% del Pil e che segnala le molte difficoltà a cui è esposta l’economia britannica nella stagione post Brexit. Secondo alcuni analisti la moneta di Londra ai cambi attuali è ancora sopravalutata del 20% e questo è il valore ribassista verso il dollaro che rischia chi sceglie di investire in asset denominati in pound.