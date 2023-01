Howden Italia, Federico Casini è il nuovo amministratore delegato dell'azienda di brokeraggio assicurativo

Federico Casini ai vertici di Howden Italia

Federico Casini è il nuovo ceo di Howden Italia, filiale italiana di uno dei maggiori gruppi mondiali del brokeraggio assicurativo.

Casini, classe 1960, bolognese, vanta una lunga esperienza nel settore. Nel 1979 entra in Assicurazioni Generali per poi approdare (nel 1986) al Gruppo GPA, dove si specializza nell’attività di brokeraggio.

Partecipa nel 1991, in qualità di socio e presidente, alla costituzione di Poseidon Insurance Brokers, società controllata dalla Cassa di Risparmio di Bologna, con l’obiettivo di sviluppare l’attività Corporate e Banca-Assicurazione in Emilia Romagna. Nel 2003 assume l’incarico di direttore generale di Sanpaolo Imi Insurance Broker Spa, società nata dalla fusione tra Poseidon Insurance Brokers, con sede a Bologna, e Brokerban, con uffici a Napoli.

Il passaggio ad Aon SpA in qualità di direttore generale arriva nel 2006. Per la filiale italiana del colosso della consulenza dei rischi e delle risorse umane, nell’intermediazione assicurativa e riassicurativa, si occupa di sviluppo commerciale e coordinamento delle aree-uffici operanti in Italia. Nel marzo 2020 diventa anche presidente esecutivo.

“Howden Italia è una società di grande reputazione, alto profilo consulenziale, diffusa partecipazione dei dipendenti e capillare presenza a livello sia locale sia globale, grazie al network del gruppo – ha dichiarato Casini -. Essere nominato alla sua guida è per me un grande onore e sono grato per la fiducia accordata dai vertici della holding”.

Quanto ai piani per il futuro, il numero uno del gruppo ha aggiunto: “continuerò a valorizzare le persone e a sviluppare la nostra strategia d’ingresso ed espansione del mercato nazionale e locale, dove rafforzare centri di competenza esistenti a cui aggiungere l’ulteriore specializzazione ed esperienza del nostro circuito internazionale”.