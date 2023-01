SG Company, Fabrizio Parisi diventa ceo della controllata Double srl

SG Company comunica l’ingresso ai vertici della controllata al 100% Double srl del nuovo ceo Fabrizio Parisi

L’azienda ha anche implementato una nuova linea di business relativa all’ affitto di spazi per meeting ed eventi. Fabrizio Parisi, founder dell’hub creativo Superbello e co–ideatore di Diabethon, maratona digitale in live streaming a supporto di tutte le persone con Diabete di tipo 1, promossa dalla Fondazione Italiana Diabete Onlus, porterà la propria attività e i propri clienti – dal valore medio negli ultimi tre anni di circa 300.000 € – nel perimetro di Double.

In programma nuove assunzioni

La nuova Double vedrà anche l’ingresso di altre figure professionali che consentiranno una riduzione dei costi esterni di produzione a vantaggio di una marginalità operativa che dovrebbe collocarsi intorno al 30% medio.

In merito alla nuova linea di business relativa all’affitto di spazi per meeting ed eventi, SG Building scaturisce dal perseguimento di una delle linee strategiche annunciate nel Piano Industriale 2021–2023. Il progetto prevede uno sviluppo del business anche tramite integrazioni al mix dei prodotti offerti, in modo da assicurare una redditività in crescita nei prossimi anni e da garantire al cliente un’offerta sempre più completa.

SG Company apre pertanto le porte del SG Building

La sede, riferimento della società e storica palazzina in stile Liberty in Piazza Guglielmo Oberdan a Milano. offre tre piani a completa disposizione per l’organizzazione di eventi di piccole o grandi dimensioni, sia indoor che all’ aperto, grazie a oltre 400 mq di spazi interni e due ampie terrazze.

A completare l’offerta del nuovo SG Building, si sta inoltre ultimando la realizzazione del ‘P–Hub’, spazio concepito per food&beverage, sfruttabile nelle pause o come appoggio per i catering durante gli eventi. Per la gestione della location SG Company SB ha firmato un accordo con la società NonSoloLoft, realtà attiva dal 2008 nella ricerca di spazi esclusivi e unici per eventi, shooting, sfilate e altro.