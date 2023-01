Dils affida la nuova divisione Hospitality & International Growth a Roberto Galano e Leonardo Gloor

Non si ferma l’espansione di Dils

Il gruppo lancia la nuova divisione dedicata a Hospitality & International Growth sotto la guida esperta di Roberto Galano e Leonardo Gloor. Il team sarà impegnato fin da subito in operazioni sul mercato italiano ed europeo, considerata l’imminente espansione del Gruppo prima in Olanda, Germania e Portogallo e poi in Polonia, Spagna e Francia.

La gamma di servizi offerti dal Gruppo combina esperienza, conoscenza e presenza sul mercato e supporta i clienti attraverso un approccio personalizzato e mirato alla creazione di valore. Già attiva nei settori Uffici, Retail, Logistica, Living e Residenziale, Dils si avvarrà della profonda e capillare conoscenza del Real Estate maturata in questi anni per assistere il cliente lungo l’intero ciclo di vita dell’hotel: dall’analisi e progettazione del concept alla selezione degli operatori e dismissione dell’asset, attraverso l’elaborazione della migliore strategia di vendita.

Secondo il team di ricerca di Dils nel 2022 l’Hospitality mantiene volumi di investimento stabili rispetto al 2021 per un totale di 1,5 miliardi di euro. Il 43% degli investimenti nel 2022 è rappresentato da soli quattro single asset deal: due prime resort e due operazioni in location centrali di città principali.