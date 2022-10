Bertazzo vende le azioni di Atlantia

Carlo Bertazzo, l’ad di Atlantia che ha guidato il gruppo nella difficile transizione post crollo del Ponte Morandi, è passato all’incasso.

Nei giorni scorsi ha venduto sul mercato un pacchetto delle sue azioni che gli sono state assegnate con il piano di stock grant della società infrastrutturale 2021-2023. Piccole quantità liquidate nell’arco della giornata di Borsa del 10 ottobre scorso per un volume complessivo di 60.161 titoli a un prezzo di 22,4 euro che fanno un incasso di quasi 1,35 milioni di euro in una sola giornata.

Un bel bottino di fine carriera dato che Bertazzo si è dimesso in modo consensuale dal gruppo lo scorso agosto. Rimarrà a gestire Atlantia fino a fine anno per disbrigare la normale amministrazione dopo l’Opa totalitaria lanciata da Edizione e da Blackstone che porterà al delisting del titolo dal listino.

I ringraziamenti dei Benetton

I Benetton l’hanno pubblicamente ringraziato per il lavoro importante svolto negli anni più difficili per il gruppo dopo la tragedia di Genova. Del resto è lui che ha condotto in prima fila l’affare più difficile e importante per Atlantia. La cessione di Aspi allo Stato che ha garantito un incasso di oltre 8 miliardi di euro oltre al deconsolidamento del debito in capo ad Atlantia per altri 8 miliardi. Una partita chiusa con i Benetton usciti più che vincitori nella trattativa con Cdp e i fondi.

Basta tra l’altro guardare il valore del titolo che, anche grazie all’Opa lanciata da Edizione, quota oggi poco distante dai suoi massimi storici toccati prima del crollo di Genova. Una tragedia che poteva azzoppare per sempre anche la controllante Atlantia. Che invece è riuscita a sfangarla a dispetto dei 43 morti.

L’affare per i Benetton

Oggi Atlantia, anche senza Autostrade di cui si è liberata con soddisfazione economica, ha conti più che buoni che non hanno risentito minimamente della scossa tellurica del disastro del crollo del Ponte. Basti pensare che dalla vendita di Autostrade, Atlantia ha guadagnato una plusvalenza di 5,3 miliardi, ha abbattuto il debito, grazie al deconsolidamento dei debiti in capo ad Aspi, da 30 a 21 miliardi e ha chiuso il primo semestre del 2022 con un margine operativo lordo al 63% dei ricavi.

Prima della tragedia dell’agosto del 2018, il gruppo aveva una redditività industriale più bassa dell’attuale, solo al 53%. E oltre al Ponte crollato, c’è stato il Covid con l’impatto sul traffico autostradale. E ora la crisi di Borsa per il rialzo dei tassi. Eppure anche questi bruschi stop sono stati ampiamente superati. Tanto che il titolo oggi viaggia, grazie anche al premio per l’Opa, a 22,4 euro solo 3 euro in meno rispetto ai suoi massimi storici pre-Morandi. E così Bertazzo vende le sue azioni, ricevute gratuitamente, ai valori più alti possibili.

Portafoglio più ricco

Non solo ma le dimissioni volontarie dalla società, date l’agosto scorso, permettono di far incassare a Bertazzo 3 milioni di solo incentivo all’esodo, più altri 1,5 milioni come remunerazione per il patto di non concorrenza, più ovviamente il Tfr. Nel 2021 il manager ha portato a casa una remunerazione da dipendente tra fisso e bonus di 1,5 milioni. Ora la vendita delle sue stock option per 1,35 milioni. Sommate tutte e per l’ex traghettatore di Atlantia avrete un portafoglio che in poco tempo di è gonfiato per oltre 7,3 milioni di euro. Non male. Del resto sono però solo noccioline se paragonate a quanto l’operato di Bertazzo ha fatto guadagnare alla Edizione della famiglia Benetton. I ringraziamenti erano più che dovuti.