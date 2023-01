Casta Diva rinforza la squadra con Andrea Ciarla in veste di executive producer

Novità ai vertici di Casta Diva

Innovativa attiva a livello internazionale nel settore della comunicazione, l’azienda rinforza il management con l’ingresso nel gruppo di Andrea Ciarla in veste di executive producer. Il manager affiancherà Carla Solaro di Monasterolo.

I due manager si occuperanno di coordinare e supervisionare i nuovi progetti prodotti, seguendo tutte le fasi più delicate della realizzazione dei diversi tipi di contenuti video richiesti da un mercato sempre più complesso e integrato.

Il manager vanta una lunga esperienza

Ciarla vanta oltre 30 anni di esperienza nel mondo della produzione pubblicitaria. Dopo aver iniziato la carriera in Saatchi & Saatchi, ha lavorato per diverse società, come Filmmaster MEA Dubai, Movie Magic e, più recentemente, per Filmmaster Productions.

Negli anni ha pianificato produzioni molto complesse e guidato team multidisciplinari in tutto il mondo. Carla Solaro di Monasterolo è arrivata in azienda nel 2021, forte di importanti esperienze nazionali e internazionali. Negli ultimi 10 anni, ha prodotto contenuti ovunque nel mondo, e ha fatto esperienze sia in Casa di Produzione sia in Agenzia, acquisendo una formazione completa sul mercato della pubblicità.