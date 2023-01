Cellularline, all'ad Cagnetta l'incarico di investor relator

A Cagnetta il ruolo ad interim per la comunicazione finanziaria di Cellularline

Il consiglio di amministrazione di Cellularline ha nominato Marco Cagnetta, co-ceo del gruppo, investor relator ad interim. Cellularline S.p.A., fondata a Reggio Emilia nel 1990, è azienda leader nel settore degli accessori per smartphone e tablet con i marchi Cellularline, PLOOS, AQL, MusicSound, Interphone, Nova, Skross, Coverlab e Allogio,

Il gruppo si pone come punto di riferimento tecnologico e creativo negli accessori per dispositivi multimediali con l’obiettivo di offrire agli utilizzatori un accessorio con prestazioni eccellenti, facilità d’uso e unicità esperienziale. Il Gruppo impiega oggi circa 250 dipendenti ed i prodotti a marchio Cellularline sono commercializzati in oltre 60 paesi.