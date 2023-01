Cementir, Roberto Marazza sarà il nuovo Cfo

Il nuovo Cfo Marazza assumerà l’incarico a partire dal 15 marzo prossimo

Cementir Holding ha comunicato che il Roberto Marazza assumerà l’incarico di Group Chief Financial Officer a partire dal 15 marzo 2023.

Roberto Marazza, laureato in economia aziendale all’Università di Genova, ha iniziato la sua carriera in IBM come responsabile amministrativo per poi trascorrere la sua carriera in ruoli di crescente responsabilità fino a diventare CFO in aziende fuel & energy ed energie rinnovabili come Total ERG e Italiana Petroli (Gruppo API)