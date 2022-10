De Benedetti si mette a dieta, via un top manager dalla sua holding

De Benedetti taglia un manager

Anche Carlo De Benedetti vuole risparmiare sui manager. Questo infatti il senso della decisione presa qualche giorno fa dal consiglio d’amministrazione della Romed, la cassaforte torinese con cui l’Ingegnere opera diversi consistenti investimenti finanziari. Il board è presieduto da Luigi Nani e vedeva dal luglio del 2020 la presenza di due amministratori delegati: Luisa Graziani (già in carica tre anni prima) e Giovanni Pozzi, affiancati dagli altri due consiglieri Pierluigi Ferrero e Massimo Segre.

Ma all’ordine del giorno della recente riunione del cda c’era la «revoca deleghe di poteri» spiegata da nani «in funzione della condivisa necessità di dotare la società di una struttura manageriale più snella, anche in un’ottica di riduzione dei costo». Ciò ha condotto a valutare, dice il verbale della riunione, «l’opportunità di focalizzare l’operatività su un unico amministratore delegato, nella persona della dottoressa Graziani».

Deleghe di poteri

Così il consiglio «condividendo quanto esposto dal presidente, con l’astensione dell’interessato, delibera di revocare le deleghe di poteri al dottor Pozzi, che viene ringraziato per la fattiva opera svolta a favore della società». Il manager «preso atto della decisione assunto dal consiglio – si legge ancora nel verbale – ritiene che in assenza di deleghe operative vengano meno le ragioni che ne motivano la sua permanenza all’interno del cda stesso e dichiara di rassegnare le proprie dimissioni con decorrenza immediata».

Pozzi, classe 1969, laureato in Bocconi, dopo aver lavorato ai cambi in AmEx Bank, Paribas e Ubs, nel 2007 ha fondato Jw Partner, finita in liquidazione nel 2013. Graziani, classe 1968, nata e cresciuta nel torinese, s’è laureata in economia e commercio: ha lavorato nel settore bancario per ventiquattro anni, specificamente in ambito finanziario, dapprima alla Cassa di Risparmio di Cuneo poi Bre, e poi dal 2000 al 2017 presso la torinese Banca Intermobiliare, divenendo responsabile del settore valutario e derivati Otc della banca di cui De Benedetti era un cliente e socio importante.