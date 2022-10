zElisa Esposito da TikTok a Onlyfans

Era nato tutto per gioco dice lei, con il fidanzato nel 2021. Poi la sua imitazione “delle ragazze milanesi” ha fatto il giro dei social. Quella parlata è diventata famosa come corsivo e lei, Elisa Esposito, 20 anni, ha aumentato vertiginosamente i suoi follower (adesso ne ha milioni). Tutti la conoscono come la professoressa. Le sue lezioni su TikTok – in cui insegna questo slang – sono diventate virali ma Esposito non contenta ha aperto pure un canale Onlyfans da circa un anno. Ora sembra all’apice del successo. E qualche giorno fa, in un suo sfogo su TikTok, ha parlato dei lati oscuri della piattaforma in cui, a pagamento, si possono ottenere video e foto piccanti.

La storia del corsivo

Il successo di Esposito, come spesso capita oggi nel mondo dei social, è partito da una semplice imitazione. Poi c’è stato un lavoro duro per costruirsi un personaggio. L’inizio del suo percorso di star dei social l’ha raccontato questa estate a Novella 2000. “Da tempo lavoro su TikTok, ma tutto questo è nato da quando ho iniziato a creare post parlati. Sinceramente usavo la mia voce normale, ma la gente notava che scandivo le finali di ogni frase, e da lì è nato il ‘corsivo’. È anche un modo per scimmiottare il modo di parlare di alcune ragazze milanesi che spesso si rivolgono ai loro amici in questo modo. Poi ho fatto un video con il mio fidanzato: mentre lui parlava normalmente, io ho cominciato a rispondergli in corsivo. Quel video totalizzò 7 milioni di visualizzazioni. Non potevo crederci”.

L’account su Onlyfans

Il successo è arrivato tutto in un momento per la ragazza che è nata a Milano ed ha appena terminato una scuola di estetismo. Dopo i primi video su TikTok ha deciso di cavalcare l’onda, imbastendo dei veri e propri corsi della “nuova lingua”. Allora il successo e i seguaci sono aumentati a dismisura. Così ha deciso di incrementare il conto corrente sbarcando su Onlyfans. Cosa offre ai suoi abbonati? “Niente di particolare”, aveva spiegato tiktoker. “Solo qualche video o foto che non può essere divulgato su Instagram e TikTok, perché leggermente più audace. Il pubblico apprezza e si iscrive. Nessuno si è mai permesso di insultarmi per questo”.

Lo sfogo sui lati negativi di Onlyfans

Queste parole le pronunciava a luglio. Poi, con il finire dell’estate, la situazione è cambiata ed è arrivato lo sfogo su TikTok. “Distrugge psicologicamente, è un lavoro di m…. – ha detto – Porta soldi ma toglie tutto il resto. Tutti dicono che OnlyFans sia una piattaforma in cui si possono pubblicare foto e video senza censura. Ovviamente chi si iscrive non è obbligato per forza a pubblicare quel tipo di contenuti, però comunque è nato per quello”- ha spiegato – Una cosa che mi dà troppo fastidio è quando le persone dicono: ma tanto è facile fare OnlyFans. No, non è come sembra. Le uniche cose facili di OnlyFans sono i soldi e fare l’iscrizione. Ma prima di farla pensateci su due volte, e anche di più”.

I rischi di essere una star di questa piattaforma? “Una volta che effettui l’iscrizione devi mettere in preventivo diverse cose. La prima è che sicuramente, è un dato di fatto, perderai persone che non sono d’accordo con questa tua scelta. Ogni creator che ha Onlyfans può confermare. La seconda è che prenderai insulti 24 ore su 24. Se non sei pronta psicologicamente a questo, non aprirlo. La terza è che verrai vista in modo diverso da tutti. Agli occhi di tutti, anche se sei la persona più santa del mondo risulterai una poco di buono”, ha spiegato. Le tariffe per guardarla su Onlyfans? In questi giorni c’è un “super-sconto” che prevede una tariffa di 7,50 dollari che copre un mese.

I guadagni da TikTok

La sua fonte di guadagno primaria è comunque TikTok. In media qui si può guadagnare dai 2 ai 4 centesimi per ogni mille visualizzazioni se si ha un profilo con un buon seguito. Discorso diverso per gli influencer che possono contare con 100.000 follower, da cui si possono ottenere tra i 500 € e i 2000 euro per ogni video sponsorizzato. Se si considera che molti dei video di Esposito arrivano oggi come minimo alle 100 mila visualizzazioni e il primo sul corsivo ne ha ottenuti milioni, facile immaginare come la ragazza sia una vera e propria macchina per soldi. Con un contatore da aggiornare molto spesso.

Il suo futuro

Probabilmente nel futuro prossimo continuerà la sua attività di TikToker. E Onlyfans? Per un periodo è stata costretta a togliere l’immagine di profilo perché riceveva troppi insulti. Ma ad oggi il suo account è ancora attivo e le sue foto copertina accattivanti sono ritornate. Sfogo rientrato?